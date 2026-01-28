1927年（昭和2年）創業の椿油専門メーカー 大島椿株式会社(東京都港区／代表取締役社長：岡田一郎)は、2026年1月28日（いい椿の日）、100周年を迎える2027年へ向けたロゴ・スローガンを発表いたします。椿のある自然と文化を絶やすことなく後世へとつなげていくこと。それが大島椿の想いです。「椿油専門メーカー」として続いてきたことがアイデンティティであり、椿とともに歴史を重ね、100周年を迎えることに感謝の意を込めて歩んでまいります。

ロゴには、社員アンケートから意見を取り入れ、伝統を守りつつ、未来へと向かう想いを込めています。「大島椿」のパッケージを想起する椿花は、水引の線が絡み合っています。水引には、人と人を結びつける・縁を結ぶ・人との繋がりや関係を大切にするといった意味が込められ、古来より受け継がれてきました。その結び目をロゴの構成に取り入れることで、大島椿が創業以来大切にしてきたご縁と、未来へ向けて続いていく「つながり」を表現しています。

「椿とともに、これからも」というスローガンメッセージとともに、大島椿の歴史・理念・未来への志を象徴する存在として、周年事業における各場面で活用してまいります。

1月28日『いい椿の日』について

椿油専門メーカーであり、椿を愛で、椿油文化を育て、継承する椿守カンパニーとして活動する大島椿株式会社が制定し、2024年日本記念日協会に登録。古くから髪や頭皮、スキンケアなどとして日本人の生活に根付いてきた椿油。椿の花が咲くこの季節に椿と椿の文化を伝えていきたいとの思いをより多くの人に知ってもらいたいとの願いを込めています。日付は椿の花の時期であり、「いい（１）ツ（２）バ（８）キ」の語呂合わせで選ばれました。（一般社団法人日本記念日協会webページ：https://www.kinenbi.gr.jp/）

コーポレートサイトリニューアル

100周年事業の始まりとして、2026年1月、大島椿グループのコーポレートサイトをリニューアルいたしました。企業情報・商品情報・よくあるご質問の充実と、ユーザーの皆さまが欲しい情報にたどり着きやすいよう、サイト構成の改良を目指しています。また「椿油専門メーカー」として自社商品でなく万葉の時代から日本の生活にあった椿や椿油全般の特長や価値をお伝えする特集ページを新設。ヘアケア・スキンケアだけでなく椿や椿の文化、椿油に関するコンテンツを随時増やしていく予定です。

＝大島椿コーポレートサイト概要＝

URL：https://www.oshimatsubaki.co.jp/

主な情報

・企業情報

・商品情報

・特集コンテンツ

L椿油基礎知識（椿油ができるまで、椿油の成分特長など）

L椿油1/12（専門家監修 椿油を使った全身のケア方法紹介）

L美の仕事人（椿文化に関連するアーティストや職人インタビュー）など

・お客様窓口（よくあるご質問・各お問合せ窓口）

大島椿コーポレートサイトSP版イメージ

大島椿コーポレートサイトPC版イメージ