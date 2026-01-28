【SIENAROSE】異なる10種類のテクスチャーを宿した地金リングコレクション「RHYTHMIC FLOW（リズミック・フロー）」が新発売

株式会社サンポークリエイト

株式会社サンポークリエイトが展開するジュエリーブランド「SIENAROSE（シエナロゼ）」より、10種類のテクスチャーを宿した地金リングコレクション「RHYTHMIC FLOW（リズミック・フロー）」が2026年1月28日（水）より発売いたします。

RHYTHMIC FLOW

繊細な10 金の地金に、プレーン、マット、槌目（つちめ）など異なるテクスチャーを宿した10 本の地金リング。

光の反射や肌馴染みが一つ一つ異なり、指先に奥行きとニュアンスを添える。

単独で静かに、重ねて自由に。

その日の気分やスタイルに合わせて、あなただけの「リズム」を奏でて。

Matte

艶を抑えたマットな質感は、まるで素肌に溶け込むような優しさ。柔らかな光の拡散が、落ち着いた大人の知性と静寂な美しさを指先に宿します。

上から

マット 37,400 (tax in)

フラット 28,600 (tax in)

パーティクル 27,500 (tax in)

ニュアンス 33,000 (tax in)

Grossy

磨き上げられた鏡面や光を多角的に反射する槌目模様。動くたびにきらめきを放つその輝きは、洗練された華やかさと凛とした強さを演出します。

左から

ラウンド 37,950（tax in）

クラフト 37,400（tax in）

ツイスト 40,700（tax in）

グロス 37,400（tax in）

Layered

連なる地金のラインが描く、心地よい反復とボリューム感。ひとつ着けるだけで洗練された手元が完成し、重なり合う輝きが優雅なリズムを刻みます。

ダブル 77,000（tax in）

トリプル 110,550（tax in）

■商品概要

シリーズ名： RHYTHMIC FLOW（リズミックフロー）

素材： K10YG（イエローゴールド）

ラインナップ： 全10種

価格：27,500円～

発売日：2026年1月28日（水）

販売場所：SIENAROSE全店舗・オンラインストア

■SIENAROSE

国内5店舗を展開するオリジナルジュエリーブランド「SIENAROSE（シエナロゼ）」。

移ろいゆく日々と共に変化していくわたしたちにフィットする、

自然なつけごこちとヌーディな輝きが調和するスキンジュエリー。

上質な素材と飾らない存在感で、バランスのとれた美しさを追求します。

HP：https://sienarose.jp/

ECサイト：https://sanpo-online.jp/pages/sienarose/

instagram：https://www.instagram.com/sienarose_official/