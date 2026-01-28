「電力新スタンダード下のビジネス像」と題して、大阪大学大学院工学研究科 招聘教授/関西電力株式会社 シニアリサーチャー 西村 陽氏によるセミナーを2026年3月6日(金)に開催!!
迫る電力新スタンダード下のビジネス像2026
～再エネ、蓄電池等の正しい事業構想・時間軸・ビジネスモデル～
[セミナー詳細]
[講 師]
大阪大学大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 招聘教授
関西電力株式会社 シニアリサーチャー 西村 陽 氏
[日 時]
２０２６年３月６日（金） 午後１時３０分～３時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
2025年に行われた次世代電力基盤構築検討は、2026年に新しい電力政策のスタンダード(責任あるプレーヤーによる持続可能な仕組み)に向けて電気事業法改正を含めた実行段階に入っている。その内容及び関連した再エネ・蓄電池等のビジネスに対する政策の軌道修正を概説し、今後の正しい事業構想・持つべき時間軸・ビジネスモデルの作り方を考える。
１．2026次世代電力基盤再構築とは
・東日本大震災からの15年の振り返り
制度・市場、プレーヤー、旧一電、DR／DER、再エネ／脱炭素、原子力
・垂直連携と優れたプレーヤーによる次世代電気事業とは
・電源投資促進と・送配電投資の確保手法
２．再エネ・脱炭素政策と中国企業製品問題
・サイバーセキュリティ(JC★1)と中国製品問題
・再エネ政策の転換～太陽光発電をめぐるジレンマ
・ビジネスサイドの正しい対処方法
３．蓄電池の最新状況とDERビジネスの時間軸・ビジョン
・2025秋からの情勢激変(需給調整市場)とプレーヤー動向
・プレーヤーの選別・優秀プレーヤーによる集約への道
・益々重要な再エネバランシング・卸電力市場の将来像
・蓄電池ガイドラインをめぐって
・EVを含むDERビジネスのポテンシャル
４．質疑応答／名刺交換
