「電力新スタンダード下のビジネス像」と題して、大阪大学大学院工学研究科 招聘教授/関西電力株式会社 シニアリサーチャー 西村 陽氏によるセミナーを2026年3月6日(金)に開催!!

迫る電力新スタンダード下のビジネス像2026

～再エネ、蓄電池等の正しい事業構想・時間軸・ビジネスモデル～

大阪大学大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 招聘教授

関西電力株式会社 シニアリサーチャー 西村 陽 氏

２０２６年３月６日（金） 午後１時３０分～３時３０分

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

2025年に行われた次世代電力基盤構築検討は、2026年に新しい電力政策のスタンダード(責任あるプレーヤーによる持続可能な仕組み)に向けて電気事業法改正を含めた実行段階に入っている。その内容及び関連した再エネ・蓄電池等のビジネスに対する政策の軌道修正を概説し、今後の正しい事業構想・持つべき時間軸・ビジネスモデルの作り方を考える。

１．2026次世代電力基盤再構築とは

・東日本大震災からの15年の振り返り

制度・市場、プレーヤー、旧一電、DR／DER、再エネ／脱炭素、原子力

・垂直連携と優れたプレーヤーによる次世代電気事業とは

・電源投資促進と・送配電投資の確保手法

２．再エネ・脱炭素政策と中国企業製品問題

・サイバーセキュリティ(JC★1)と中国製品問題

・再エネ政策の転換～太陽光発電をめぐるジレンマ

・ビジネスサイドの正しい対処方法

３．蓄電池の最新状況とDERビジネスの時間軸・ビジョン

・2025秋からの情勢激変(需給調整市場)とプレーヤー動向

・プレーヤーの選別・優秀プレーヤーによる集約への道

・益々重要な再エネバランシング・卸電力市場の将来像

・蓄電池ガイドラインをめぐって

・EVを含むDERビジネスのポテンシャル

４．質疑応答／名刺交換

