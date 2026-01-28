ヴァンパイア株式会社(以下、ヴァンパイア)は、ゲームクリエイターじゃむさんっぽいど制作の新作ホラー×脱出ゲーム"トガネヨビ"のSteam版を、本日1月28日(水)に発売することをお知らせいたします。

ストーリー

主人公のハチスカユウキは、高額の報酬に釣られて"あるバイト"を請け負います。依頼内容は「8月6日の午前2時、倒壊した自然博物園の横にぽつんと据え付けられた通信ボックス(OPT)の中で、指定された11の番号に接続テストを行うこと」ただし、「絶対に順番を間違えてはいけない」「人の声が聞こえても会話をしてはいけない」「通信相手に何か問われた場合は"私はクギビトです"と答えなければならない」これらの条件を遵守しながら誰に届いているか分からない接続テストをクリアし、OPTからの脱出を試みます。通信ボックスの中という限られた空間で、迫りくる恐怖を独特の色遣いと共にお楽しみください。

ピンクと藍が織りなす独特の世界観

絶対に会話が噛み合わない男たちとの恋愛ノベルゲーム"狂気より愛をこめて"から大きく方向性を変えて挑戦する「ホラーゲーム」という新ジャンル。制作者であるじゃむさんっぽいどの世界観を、移動中や外出先でも手軽に楽しみたいという熱い要望を受け、2月にはスマートフォン版(iOS/Android)での発売を計画しています。詳細はストアページにてご確認ください。

ゲーム概要

https://store.steampowered.com/app/3975530/

【タイトル】トガネヨビ【リリース】本日1月28日(水) 15:00 (JST)発売【対応プラットフォーム】・Steam【対応予定プラットフォーム】・App Store・Google Play【価格】Steam 1,280円(税込)【プレイ人数】1人【製作者】じゃむさんっぽいど【パブリッシャー】ヴァンパイア株式会社

発売に際した"謎解き"キャンペーンを開催

トガネヨビの世界観をより深く体験していただくため、発売に合わせた特別企画を開催中です。-行方不明者の捜索-情報提供者を募集-本キャンペーンは2025年12月17日(水)に投稿されたトガネヨビ公式Xの投稿にいいねすることで始まる謎解き参加型オンライン企画です。投稿に「いいね」を押すと通知欄にシークレットリプライが届き、そこに記載されたURLから行方不明になった人物を捜索する謎解きが楽しめます。ゲーム本編につながる物語をお楽しみください。

https://x.com/Toganeyobi/status/2001102550695862478

※本企画は予告なく変更・終了する可能性がありますことをご了承ください。

