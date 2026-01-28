みらいコンサルティンググループ（本社：東京都中央区、代表：久保光雄、岡田烈司）が運営する双方向オンラインLIVE定額制セミナー「みらいビジネスラボ（MBL）」は、奈良商工会議所（所在地：奈良県奈良市、会頭：橋本隆史）と連携し、企業経営のプロフェッショナルによる社員教育の機会を提供します。

みらいコンサルティンググループが運営する「みらいビジネスラボ（MBL）」は、オンデマンドの「利便性」とリアルセミナーの「双方向性」を兼ね備えたオンラインLIVEセミナーです。今回の奈良商工会議所との連携により、奈良商工会議所会員企業は階層別セミナーやビジネススキル、経理・人事労務などの専門知識を学ぶことが可能となります。本サービスは、最新の経営課題や実務に即した内容を、全国どこからでも受講できる点が特長です。双方向型のLIVE配信により、受講者は講師との質疑応答や意見交換を通じて、より実践的な知識を身につけることができます。この取り組みにより、奈良県内の中堅・中小企業の人材育成を効率的かつ効果的に推進し、地域経済の活性化に寄与することを目指します。

◆みらいビジネスラボ（MBL）とは

オンデマンドの「利便性」とリアルセミナーの「双方向性」、その2つを兼ね備えたオンラインLIVEセミナーです。MBLでは社員教育において、より鮮度が高い実践的な教育プログラムを「双方向オンラインLIVE」という新たな学びの形でご提供し、全国のビジネスパーソンに継続的かつ積極的な学びを実践していただきます。URL：https://mblab.jp/

◆奈良商工会議所

会頭：橋本隆史（株式会社 南都銀行 取締役会長）設立：1946年所在地：〒631-8586 奈良市西大寺南町8番33号会員数：2,641事業所（2025年3月31日現在）URL：https://www.nara-cci.or.jp/

◆みらいコンサルティンググループ

代表：久保 光雄 岡田 烈司本社所在地：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン19階設立年： 1987年4月6日その他拠点： 国内…旭川・札幌・秋田・盛岡・仙台・福島・新潟・富山・埼玉・川越・立川・横浜・甲府・浜松・名古屋・中部・岐阜・四日市・京都・大阪・和歌山・せとうち・松江・高松・松山・北九州・福岡・大分・熊本・鹿児島・沖縄海外…中国（北京･上海･深圳)､ベトナム（ハノイ･ホーチミン・ダナン)､タイ､マレーシア､シンガポール、バングラデシュみらいコンサルティンググループは、1987 年の創業以来、一貫して中堅中小企業の経営をサポートしてまいりました。 会計士、税理士、社会保険労務士といった専門家、および企業における経営企画経験者など、国内外約 300 人のプロフェッショナルが、日本国内はもとより、中国・ASEAN で企業の健全な成長を支援しています。 会計税務、人事労務といった専門領域のみならず、デジタル・AI活用、新規事業創造、海外進出、外国人の採用と定着（外国人財サービス）といった最新の経営テーマにおいても、提供価値を高めてまいります。さらに 「Co-Creation for Innovative MIRAI 2030」＜競争から共創へ：イノベーティブなミライ＞をビジョンに､中堅・中小企業の長期的発展を支援し続けてまいります。https://www.miraic.jp