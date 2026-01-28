【2026年3月1日（日）開催！】日本最大級のスタートアップ拠点「STATION Ai」に次世代の高専人起業家が集結！「KOSENJIN SUMMIT 2026」分科会３の詳細決定

一般財団法人高専人会

■ KOSENJIN SUMMIT（高専人サミット）とは

「KOSENJIN SUMMIT」は、一般財団法人高専人会が主催する、全国の高専生、卒業生（OB/OG）、教職員、および高専に関わるすべての人々が一堂に会する日本最大級の交流・総会イベントです。 本イベントは、技術者教育の枠を超えて多方面で活躍する「高専人（こうせんじん）」の優れた取り組みにスポットライトを当て、世代を超えたネットワークを強化することで、社会全体にポジティブな影響を与えることを目的としています。

イベント詳細：https://event.kosenjin.org/

今回、3回目となるサミットを名古屋「STATION Ai」で開催するにあたり、特定のテーマについてより深く学び、刺激し合う場として複数の「分科会」を実施いたします。その中でも、高専の「実践力」をビジネスに昇華させるプロセスを紐解くのが、この「高専発スタートアップ分科会」です。

■ 分科会3：概要

タイトル： 高専発スタートアップ分科会

日時： 2026年3月1日（日） 15:00～16:00

会場： STATION Ai（名古屋） ステージA

内容：

フラー・jig.jp・さくらインターネットといった高専から起業・上場社長が出てきた。次の世代の起業家の各社の事業紹介から起業のきっかけ、ビジョンまでリアルに紹介。高専で培った技術力・実践力をどう活用し、困難をどう乗り越えたかを具体的に語り、高専生起業家への激励メッセージ。

テーマ： 起業への具体的道筋・先輩起業家とのつながり・メンターネットワーク・挑戦マインド醸成

■ 登壇者プロフィール

【モデレーター】高瀬 章充高瀬 章充

Socialups株式会社

代表取締役社長/CEO

久留米高専 制御情報工学科 卒業

久留米工業高等専門学校卒業後、筑波大学理工学群に編入学。2011年に筑波大学大学院在学中にアプリ分析サービスApp Apeを提供するフラー株式会社を共同創業、取締役副社長に就任。2015年に株式会社空(現ハルモニア株式会社)の創業者兼CEOとなり、その後株式会社カカクコムを経て、2018年よりつくば市にてスタートアップ戦略策定に従事。2021年Socialups株式会社創業、代表取締役就任。新潟や九州においてスタートアップエコシステムの構築に関わる。

Socialups株式会社 公式HP： https://socialups.jp/

【パネリスト】

横山 和輝横山 和輝

株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役

長岡高専・電子制御工学科 / 長岡高専・専攻科電子機械システム工学専攻修了

1998年富山県生まれ、新潟市育ち。長岡高専電子制御工学科から専攻科に進学。在学中にフィンランドへ留学し、帰国後は株式会社タイミーに参画。2020年に株式会社プロッセルを設立。起業後も長岡市役所での兼務など多様な活動を展開。現在は株式会社プロッセルホールディングスに体制を変更し、高専を軸とした人材採用支援、ハードウェア開発、ソフトウェア開発など、高専生・高専人が関わる事業を幅広く展開している。

株式会社プロッセルホールディングス 公式HP：https://hd.prossell.jp

樋口 翔太樋口 翔太

株式会社Closer 代表取締役

長岡高専・電子制御工学科 / 長岡高専・専攻科電子機械システム工学専攻修了

1997年新潟県上越市生まれ。小学生からロボット開発に携わり、長岡高専在学中にRoboCup2017世界大会で優勝。国立高専機構理事長特別表彰を2度受賞し、孫正義育英財団3期生に選出。筑波大学大学院修士課程在学中の2021年に株式会社Closerを設立。2022年IPA未踏アドバンスト採択。現在は博士後期課程に在籍し、2024年「Forbes 30 UNDER 30 Asia」に選出。

株式会社Closer 公式HP： https://www.close-r.com/

小林 稜平小林 稜平

株式会社ElevationSpace

代表取締役CEO

秋田高専・環境都市工学卒業

1997年生まれ、秋田県出身。秋田高専在学中の19歳の時に宇宙建築に出会い人生が変わる。その後、東北大学にて建築学と宇宙工学を専攻し、修士号（工学）を取得。大学在学中には人工衛星開発プロジェクトや次世代宇宙建築物の研究に従事し、宇宙建築関連コンペティションにおいて日本1位、世界2位を獲得。宇宙ベンチャーを含む複数社でのインターンを経て、株式会社ElevationSpaceを起業。アジア地域から世界を変える30歳未満のリーダー Forbes 30 UNDER 30 Asiaに選出。第23回Japan Venture Awardsで「地域貢献特別賞」受賞。

株式会社ElevationSpace 公式HP： https://elevation-space.com/

■ KOSENJIN SUMMIT開催概要

イベント名： KOSENJIN SUMMIT 2026

開催日： 2026年3月1日（日）

会場： STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目）

対象： 高専生、高専OBOG、高専教員及び関係者の皆様

定員： 1,000人予定

主催：一般財団法人高専人会

公式サイト： https://event.kosenjin.org/

申し込み：https://kosenjin-summit2026.peatix.com/

【一般社団法人高専人会について】

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様、ご協賛をご検討いただけます方は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人高専人会ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org