雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト」シリーズ（4種)および「恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト」の個食カップ容器を、石油由来のプラスチック製から紙製へ、2026年3月より順次切り替えてまいります。

当社グループでは、サステナビリティ経営の実現に向けて環境負荷の低減に取り組んでおり、2030年までに石油由来のプラスチック使用量（売上高原単位※1）を2018年度比で25％削減※2することを目標に掲げています。この度、その取組みの一環として、「恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト」シリーズ（4種）および「恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト」の個食カップ容器を、石油由来のプラスチック製から紙製へ切り替えます。当社グループは、持続可能な資源の利用を目指し、今後も環境に配慮した容器の導入拡大を推進してまいります。※1 売上高に対してどれだけの石油由来プラスチックを削減できているかを測る指標※2 削減には、石油由来プラスチックから、リサイクルプラスチックやマスバランス方式のバイオプラスチックへの置換も含む

【商品概要】「恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト」シリーズ（4種）

コンセプト：肥満気味の方の内臓脂肪を減らし、腸内環境を改善する「ガセリ菌SP株」入りヨーグルトターゲット：内臓脂肪や腸内環境が気になる方商品名 ①内容量 ②希望小売価格（税別） ③発売日（順次切替） ④発売地域 ⑤賞味期間（開封前）保存方法

※本品は機能性表示食品です

【届出番号】I1197、I1290、I1288、I1289【機能性表示】本品にはガセリ菌SP株（L. gasseri SBT2055）が含まれます。ガセリ菌SP株には食事とともに摂取することで肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能と、腸内環境を改善する機能があることが報告されています。【機能性関与成分】ガセリ菌ＳＰ株（L. gasseri SBT2055） ・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。・医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

【商品概要】「恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト」

コンセプト：「ビフィズス菌SP株」をカプセルで生きて腸に届けるヨーグルトターゲット：健康意識が高く、ビフィズス菌を摂りたいヨーグルトユーザー商品名 ①内容量 ②希望小売価格（税別） ③発売日（順次切替） ④発売地域 ⑤賞味期間（開封前）保存方法

