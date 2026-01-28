一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、生乳産出額本州一を誇る酪農王国・那須塩原市の冬の風物詩として親しまれている「いちごとみるくフェア」が、2017年の初開催から数えて、今年で記念すべき10回目を迎えることをお知らせいたします。これもひとえに、那須塩原市の牛乳やいちごの魅力を発信してくださる多くの飲食店や事業者様、そして毎年楽しみにしてくださる参加者の皆様の温かいご支援の賜物です。10周年の感謝を込めて、本フェアの目玉であるスタンプラリーに加え、牛乳10Lといちご4ケース（計16パック、約1.5万円相当）が抽選で15名様に当たる、太っ腹な「生活応援キャンペーン」をInstagramにて2月14日（土）まで同時開催中です。

■ 10年の歩みと感謝：皆様に支えられて迎えた10周年

「いちごとみるくフェア」は、那須塩原市の誇る二大地域資源である「生乳」と「いちご」の魅力を、市内外のより多くの方々に知っていただきたいという想いから、2017年にスタートしました。当初は数店舗から始まったこの取り組みも、回を重ねるごとに参加店舗が増え、今では市内のホテル、旅館、飲食店、菓子店など40以上の事業者が参加する、那須塩原市の冬を代表する一大イベントへと成長しました。参加者の方々からは、「毎年この時期が楽しみ！」「スタンプを集めるのが楽しい」といった嬉しいお声を多数いただいており、フェアを通じて那須塩原市のファンになってくださる方も増えています。10周年という大きな節目を迎えることができたのは、ひとえに地域の事業者様と、本フェアを愛してくださる皆様のおかげです。

■ 10周年の目玉企画：スタンプラリーと豪華景品

本フェア期間中、参加店舗ではそれぞれに趣向を凝らしたオリジナルのいちご・ミルクスイーツをご提供。なすしおばら観光パスポートを使ったデジタルスタンプラリーも実施しており、スタンプを3つ集めると、スマホなどの持ち歩きに便利な10周年記念オリジナル巾着をプレゼントいたします。【スタンプラリー概要】・実施期間2026年1月15日（木）～3月31日（火）・参加方法① なすしおばら観光パスポートをLINEで「お友達登録」② トーク画面内の「スタンプラリー」から「いちごとみるくフェア」を選択 ③ 参加店舗でQRコードを読み取りスタンプを獲得・景品スタンプ3つで10周年記念オリジナル巾着をプレゼント那須塩原市の特産物を抽選で毎月10名様にプレゼント

■ 10周年に掛けた大盤振る舞い！「生活応援キャンペーン」

10周年の感謝を込めて、Instagramにて「生活応援キャンペーン」を実施中です。10周年にかけて、なんと牛乳10Lと、いちご王国・栃木県が誇る「とちあいか」4ケース（計16パック）、合計約1.5万円相当を抽選で15名様にプレゼントいたします。【キャンペーン概要】・キャンペーン名いちごとみるくフェア Instagramキャンペーン・応募期間2026年1月15日（木）～2月14日（土）・応募方法① 那須塩原市観光局公式Instagramアカウント（@nasushiobara_city_tourism）をフォロー② 対象投稿に「牛乳といちごで何を作りたいか」をコメント・当選確率UPも？ハッシュタグ「#いちごとみるくフェア2026」をつけて、いちごや牛乳を使った料理の写真や動画を投稿すると当選確率がアップするかも？・当選発表2月16日（月）以降、当選者にDMでご連絡キャンペーン開始からわずか1週間で1,000件を超えるコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。「家族でいちごパーティーがしたい！」「牛乳大量消費レシピに挑戦します！」といった、皆様の「いちごとみるく愛」にあふれるコメントをお待ちしております。

■ 那須塩原市観光局からのメッセージ

「いちごとみるくフェア」が10周年という記念すべき年を迎えられたことを、大変嬉しく思います。これもひとえに、ご参加いただいている事業者様、そして毎年楽しみにしてくださる皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。これからも、那須塩原市の豊かな自然が育んだ美味しい牛乳といちごの魅力を、より多くの方々にお届けできるよう、様々な企画に取り組んでまいります。ぜひこの機会に那須塩原市にお越しいただき、美味しいスイーツを味わいながら、冬の那須塩原市を満喫してください。【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326