CAメディスン株式会社(本社：宮崎県)は、不調が出る動作(＝関節運動ROM)から関与しやすい筋肉の候補を抽出・提示するWebサービス「donokin(ドノキン)」において、抽出された関与筋候補に紐づく経穴情報から「重複経穴」を導出し、整理して提示する機能を追加する予定です。





サービスURL： https://donokin.com





動作→筋肉抽出までの流れ





donokinは、動作(ROM)を選ぶことで関与しやすい筋肉の候補を抽出・提示し、情報の整理・理解を補助するツールです。運動・スポーツ用途を目的としたアプリではなく、診断・治療や原因の断定を行うものではありません。





今回追加予定の機能では、動作選択から抽出された関与筋候補それぞれに関連する経穴情報を参照し、複数の関与筋に共通して現れる経穴(重複経穴)を抽出して提示します。これにより、筋肉ごとの関連情報が散らばりやすい場面でも、共通情報を手がかりに整理しやすくし、説明・共有や記録・振り返りの際に参照しやすい形で提示することを目指します。

なお、経穴の提示はあくまで参考情報としての整理を意図したものであり、特定の効果や改善を保証するものではありません。





本サービスは診断・治療を目的としたものではなく、参考情報としてご利用ください。症状が強い場合や継続する場合は医療機関にご相談ください。









■会社概要

商号 ： CAメディスン株式会社

代表者 ： 高野 義道

所在地 ： 宮崎県宮崎市大塚台東2-11-13

法人設立： 平成15年8月8日(初めは個人事業として平成10年1月に開始)

事業内容： 鍼灸施術業(高野鍼灸リラクセーション)、大塚台薬店、IT関連

URL ： https://www.ca-medicine.jp/