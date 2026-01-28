体験型エンターテインメント施設 REEAST ROOM および斧投げ専門施設 THE AXE THROWING BAR を運営する株式会社BrickWall（本社：東京都、代表取締役：河東 誠）は、近年、両ブランド全店舗において「ダーツやカラオケの次の遊び」として、物壊し（BREAK ROOM）・斧投げ（AXE THROWING）といった体験型アクティビティへの関心が高まっていることをお知らせいたします。REEAST ROOMおよびTHE AXE THROWING BARは、「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」 をコンセプトに、日常では体験できない“壊す・投げる”といった行為を安全かつ合法的に楽しめる非日常体験として提供しています。近年は、雨の日や仕事終わりの時間帯を中心に、従来型の娯楽から ストレス解消・感情解放・記憶に残る体験 を重視した体験型エンターテインメントへとニーズがシフトしており、デート、友人同士、企業レクリエーションなど幅広い用途での利用が拡大しています。🔻REEAST ROOM 公式ページhttps://reeastroom.com/🔻THE AXE THROWING BAR®︎ 公式ページhttps://theaxethrowingbar.com/

■ 背景｜「とりあえずダーツ」から「記憶に残る体験」へ

これまで、仕事帰り・雨の日・二次会の定番といえばダーツ、カラオケ、映画といった選択肢が主流でした。一方で近年、来店者からは次のような声が増えています。「何度もやっていて新鮮味がなくなってきた」「盛り上がるが、強いリフレッシュ感は得にくい」「もっと“非日常”を感じられる体験がしたい」こうした変化を背景に、点数や勝敗を競う遊びよりも、感情を動かす体験 が求められるようになっています。

■ 注目される理由｜なぜ今「壊す・投げる」なのか

① ストレス社会に適した“即効性のある発散体験”物を壊す、斧を投げるといった行為は、視覚・聴覚・身体感覚を同時に刺激し、短時間で気分を切り替えられる体験として注目されています。日常生活では抑制されがちな行動を、安全に・合法的に解放できる点が支持されています。② 初体験率の高さによる“記憶定着力”物壊し・斧投げは、多くの人にとって「人生初体験」。そのため、強く記憶に残る会話やSNSで話題にしやすいデート・友人同士で盛り上がりやすいといった特徴があり、体験価値を重視する層との親和性が高いといえます。③ 雨の日・天候不問の完全室内型REEAST ROOM、THE AXE THROWING BAR はいずれも完全室内型施設のため、天候に左右されません。「雨だから仕方なく選ぶ娯楽」ではなく、「雨の日だからこそ選ばれる体験」 へと位置づけが変化しています。

■ 施設について｜2つのブランドが提供する体験価値

● REEAST ROOM「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに！」をコンセプトに、物壊し・斧投げ・落書きなど、日常では体験できない行為を安全に楽しめる空間を提供。● THE AXE THROWING BAR斧投げに特化した体験型バーとして、初心者から競技志向の方まで楽しめるスポーツ性とエンタメ性を兼ね備えた斧投げ体験を提供。いずれの店舗も、スタッフによるサポート体制を整え、初めての方でも安心して参加できます。

■ 今後の展望｜「遊び方のアップデート」を全国へ

株式会社BrickWallでは今後も、ダーツや従来型娯楽を否定するのではなく、“次の選択肢”としての体験型アクティビティを提案していきます。ストレス社会だからこそ、壊して、投げて、笑って帰れる場所を全国に届けていくことを目指します。

■ AXE THROWING(斧投げ)の紹介

AXE THROWING(斧投げ)とは、ダーツ感覚で、斧を木の的に投げて得点を競い合う新種のエンタメスポーツとなります。ルールは、シングルマッチ形式で対戦し、1人10回投げて得点が高い方が勝利となります。アメリカを中心に流行しているAXE THROWINGは、誰でも気軽に楽しめることから、ダーツバーのようにBARに併設されるスタイルで流行しており、北米には約1,000店舗のAXE THROWINGの施設が存在しています。さらに、2018年よりアメリカのAXE THROWING協会主催の斧投げ世界選手権を、スポーツ専門チャンネルESPNで放送されているなど、新進気鋭のスポーツとして流行、普及しています。

■ 対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。🔻店舗一覧[1]店舗名：REEAST ROOM 西新宿店住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 B1アクセス：新宿西口より徒歩5分程度[2]店舗名：REEAST ROOM 池袋店住所：東京都豊島区東池袋1-44-17アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度🔻公式サイトhttps://reeastroom.com/

斧投げバー"THE AXE THROWING BAR"の紹介

🔻概要斧投げバー"THE AXE THROWING BAR®︎"は2021年2月1日に日本初上陸した、ダーツバーのような感覚でお酒とフィンガーフードを片手に、アメリカを中心に流行中の新種のエンタメスポーツ"AXE THROWING(斧投げ)"を楽しむことができる、スポーツBARとなります。🔻店舗一覧[1]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 大阪 心斎橋店住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－１３ 茶茶心斎橋ビル B1[2]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 東京 浅草店住所：東京都台東区駒形１丁目２－１３ 那須駒形ビル B1[3]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 名古屋 錦店住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目１２－８御幸本町ビルB1🔻公式サイトhttps://theaxethrowingbar.com/

■ 会社概要

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。会社名：株式会社BrickWall設立：2019年1月25日代表取締役社長兼CEO： 河東 誠所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階事業内容：アミューズメント事業、飲食事業