株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、プロ格闘ゲーマーのどぐら選手を公式アンバサダーに任命いたしました。





どぐら選手アンバサダー就任





どぐら選手はプロ格闘ゲーマーとして第一線で活躍する一方、晴れる屋が取り扱うカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング(以下 マジック)」の愛好家としても知られています。





株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。

どぐら選手には格闘ゲームとカードゲームという異なるジャンルの架け橋となる存在となっていただき、各業界の発展へ寄与していただけることを期待しています。





アンバサダー就任にあたり、どぐら選手より下記のコメントを頂戴しております。









■どぐら選手コメント

この度、晴れる屋アンバサダーに就任しましたどぐらです！

MTGは大好きなゲームなんで、晴れる屋さんでの活動を通してMTGも晴れる屋も盛り上げていけたらなと思ってます！よろしくお願いします！









■どぐら選手プロフィール

奈良県出身。「生駒デビル」とも呼ばれる。

格闘ゲームにおいて「闘劇08」や「EVO2014」等、数々の大会で好成績をおさめた後、2016年11月からプロゲーマーとして活動を開始。

格闘ゲームの他にMTGも少年期から嗜んでおり、ルールやカード解説、パック開封などを自身のチャンネルで発信し、その楽しさを視聴者に伝えている。

現在は「Crazy Raccoon」に所属し、主に「ストリートファイター6」の競技シーンや配信・動画発信、イベント出演など多方面で活動中。









■どぐら厳選サインカードもらえる！リポストキャンペーン開催中！

また、どぐら選手のアンバサダー就任を記念して、抽選で8名様に『どぐら厳選サインカード1枚』+《ローウィンの昏明》コレクター・ブースター日本語版1パックをプレゼントする、Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。





開催期間：2026年1月26日～2月3日





詳細は下記のポストをご確認ください。

https://x.com/hareruya_mtg/status/2015776641918935274





どぐら選手就任リポストキャンペーン





■初心者キャンペーン、全国の晴れる屋で開催中！

マジック専門店晴れる屋では、誰でも気軽にマジックに触れてもらえるよう「最高のカードゲームをみんなで～MTGはじめて、1000円もらいませんか？」キャンペーンを全国の店舗で開催しています。

どぐら選手にも本キャンペーンのプロモーションにご協力いただきます。

詳細は下記の画像ならびにリンクをご確認ください。

https://www.hareruyamtg.com/ja/user_data/mtg-startcampaign1000





初心者キャンペーン画像





■会社概要

名称 ： 株式会社晴れる屋

代表者： 代表取締役社長 岩田 太

所在地： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-12-2 高田馬場OCビル3F

設立 ： 2011年(平成23年)12月









■マジック：ザ・ギャザリングとは

「マジック：ザ・ギャザリング」は世界初のトレーディングカードゲーム(TCG)で、マジックやMTG、ギャザなどと呼ばれ古くから多くの人に親しまれています。

現在では、世界70以上の国と地域で4,000万人を超えるファンやプレイヤーを魅了し、「もっともよく遊ばれているTCG」としてギネス世界記録にも認定されています。

マジック：ザ・ギャザリングは、仲間と一緒に盛り上がる「統率者戦」などのカジュアルな遊び方から、世界一を目指して競う「世界選手権」や「プロツアー」といった競技大会まで、自分に合った遊び方を選択できる魅力があります。