国際興業グループの富士屋ホテル株式会社(本社:神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359/代表取締役社長安藤 昭)では、運営する箱根ホテル(神奈川県足柄下郡箱根町箱根 65/支配人 久保田 紀和)のレイクビューラウンジ「イル ラーゴ」にて、2026 年 3 月 13 日(金)まで『あったかメニューフェア』を開催しております。本フェアでは、冬季限定企画として、季節の地元食材の魅力を活かし、料理長が想いを込めて丁寧に仕上げた、心も体も温まる 5 種類のメニューをご用意しました。箱根の澄みきった冬空のもと、湖越しに望む雄大な富士山と、静かに佇む芦ノ湖畔の美しい景色とともに、ここでしか味わえない冬ならではのぬくもりに満ちた美食体験を、心ゆくまでお楽しみください。

冬のあったかメニューフェア開催中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/132_1_a5cd001c0e1967b6ffb0a04e39fec943.jpg?v=202601281121 ]オニオングラタンスープチキンライスグラタンオムライスホワイトソースふじやまスープカレーレイクビューラウンジ イル ラーゴ :https://www.hakonehotel.jp/meal/lounge_illago/index.html