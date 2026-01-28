組込型金融のGeNiE、ナイルと業務提携 ― カーライフをサポートする貸付サービス「カルモサポートマネー」提供開始 ―

GeNiE株式会社

GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎、以下「GeNiE」）は、ナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋飛翔、以下「ナイル」）との業務提携を開始し、GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、ナイルが展開する車のサブスクリプションサービス「カーリースカルモくん」に導入されたことをお知らせします。

これに伴い、2026年1月27日（火）より「カーリースカルモくん」のご契約者様専用アプリにて、貸付サービス「カルモサポートマネー」の提供を開始いたします。

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

ナイルは、安価な月額料金で利用できる車のサブスクリプションサービス「カーリースカルモくん」を展開しています。この度、「カーリースカルモくん」ご契約者様のカーライフの安心感向上およびリース契約の継続支援を目的に、突発的な費用負担をサポートするための金融サービスとして「マネーのランプ」を導入いただきました。

「マネーのランプ」は、GeNiEのレンディング機能を、提携先が展開するサービスに組み込んで提供する金融サービスです。GeNiEとナイルの提携においては、サービス名を「カルモサポートマネー」と銘打ち、「カーリースカルモくん」のご契約者様に対し貸付サービスを提供いたします。

GeNiEはナイルとともに、人々のカーライフを資金面からサポートしてまいります。

■「カルモサポートマネー」について

「カルモサポートマネー」は、「カーリースカルモくん」のご契約者様専用アプリにて提供される、GeNiEによる貸付サービスです。1,000円から借入可能で、借入の申し込みから審査完了までは最短15分※。車検や車の整備などのカーライフにかかる出費や、不測の事態があった際の資金調達に便利なサービスです。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合がございます。

■「カーリースカルモくん」について

新車・中古車を月額10,000円台から持てるサブスクリプションサービス。契約期間は1～11年で自由に選択でき、税金、自動車損害賠償責任保険料、メンテナンス費用など車にかかる主な維持費が含まれる。2018年からサービスを開始し、累計申込者数は30万人を突破。

・新車リース対象車種：国産全メーカー・全車種

・中古車リース対象台数：国産メーカー4,000台以上

・対象エリア：全国

・公式サイト：https://carmo-kun.jp/

・カーリース（車のサブスクリプション）とは：https://car-mo.jp/mag/category/tips/carlease/advantages_disadvantages/

【会社概要】

会社名：ナイル株式会社

所在地：東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F

設立：2007年1月15日

代表者：代表取締役社長 高橋 飛翔

事業内容：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

URL：https://nyle.co.jp/

■「マネーのランプ」について

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、既存事業に金融をプラスしたい、という事業会社のニーズに応える、レンディング機能に特化した組込型金融サービスです。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

【会社概要】

会社名：GeNiE株式会社

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設立日：2022年4月1日

ホームページ：https://genie-ml.com/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

https://genie-ml.com/money-lamp/contact/