「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」1月28日より「新生活乗り換えキャンペーン」を開始いたします
ENEOS Power株式会社（以下、ENEOS Power）は、1月28日（水）から4月22日（水）までの間、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の「新生活乗り換えキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施しますので、お知らせいたします。
本キャンペーンでは、期間中、新規お申し込みの方を対象に、
「ENEOSでんき」では、電気料金を12ヶ月間で最大6,000円割引、
「ENEOS都市ガス」では、ガス料金を12ヶ月間で最大3,000円割引いたします※。
また「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の両方を新規でお申し込みいただいた方には、
「giftee Box(R)」10,000ポイントを抽選で200名さまにプレゼントいたします。
期間中に「ENEOSでんき」にねん とく2割に加入いただいたお客さまは当選確率が2倍になるチャンスもあります。
本キャンペーンに合わせて、お笑いタレントのなかやまきんに君氏を起用した新WEB CM「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇を2026年1月28日（金）10時より公開中です。ENEOSでんき公式YouTubeチャンネルやENEOSでんき/都市ガスウェブサイト等でご覧いただけます。
「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」には、一般のご家庭やオール電化住宅、オフィスや商店でのご利用まで、幅広いお客さまのニーズに合わせたプランがございます。
ぜひこの機会にお乗り換えをご検討ください。
●キャンペーンサイトはこちら
・ENEOSでんき(https://www.eneos-power.co.jp/denki/info-cp/26spring-02/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=newsrelease_denki&companycode=2000&partnercode=113057&requiredState=11)
・ENEOSでんき/ENEOS都市ガス(https://www.eneos-power.co.jp/denkigas/info-cp/26spring-05/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=newsrelease_denkigas&companycode=2000&partnercode=113057&requiredState=11)
ENEOS Powerは、「今と未来のでんきをデザインし、人と地球の快適に挑戦し続ける ～Creating sustainable energy and society～」というパーパスのもと、新たなチャレンジを重ね、持続可能な社会への貢献を通じて、さらなる成長を目指してまいります。
※キャンペーンの詳細や適用条件については以下の＜キャンペーン詳細＞をご確認ください。
＜キャンペーン詳細＞
＜「giftee Box(R)」について＞
「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なラインナップの中から 贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。
「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。
「ENEOSでんき」 https://www.eneos-power.co.jp/denki/
「ENEOS都市ガス」https://www.eneos-power.co.jp/gas/
以 上
【キャンペーンお問合せ先】
ENEOSでんき・都市ガスカスタマーセンター
電話番号：
ENEOSでんき 0570‐01‐8704（ナビダイヤル）
03‐6627‐1763（IP電話等）
ENEOS都市ガス 0570‐02‐8704（ナビダイヤル）
03‐6735‐9031（IP電話等）
受付時間：午前9時～午後5時（日曜および祝日、年末年始を除く）