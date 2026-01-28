「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」1月28日より「新生活乗り換えキャンペーン」を開始いたします

ENEOS Power株式会社

　ENEOS Power株式会社（以下、ENEOS Power）は、1月28日（水）から4月22日（水）までの間、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の「新生活乗り換えキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施しますので、お知らせいたします。




本キャンペーンでは、期間中、新規お申し込みの方を対象に、


「ENEOSでんき」では、電気料金を12ヶ月間で最大6,000円割引、


「ENEOS都市ガス」では、ガス料金を12ヶ月間で最大3,000円割引いたします※。


また「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の両方を新規でお申し込みいただいた方には、


「giftee Box(R)」10,000ポイントを抽選で200名さまにプレゼントいたします。


期間中に「ENEOSでんき」にねん とく2割に加入いただいたお客さまは当選確率が2倍になるチャンスもあります。


本キャンペーンに合わせて、お笑いタレントのなかやまきんに君氏を起用した新WEB CM「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇を2026年1月28日（金）10時より公開中です。ENEOSでんき公式YouTubeチャンネルやENEOSでんき/都市ガスウェブサイト等でご覧いただけます。


「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」には、一般のご家庭やオール電化住宅、オフィスや商店でのご利用まで、幅広いお客さまのニーズに合わせたプランがございます。


ぜひこの機会にお乗り換えをご検討ください。



●キャンペーンサイトはこちら　


・ENEOSでんき(https://www.eneos-power.co.jp/denki/info-cp/26spring-02/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=newsrelease_denki&companycode=2000&partnercode=113057&requiredState=11)


・ENEOSでんき/ENEOS都市ガス(https://www.eneos-power.co.jp/denkigas/info-cp/26spring-05/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=newsrelease_denkigas&companycode=2000&partnercode=113057&requiredState=11)



ENEOS Powerは、「今と未来のでんきをデザインし、人と地球の快適に挑戦し続ける　～Creating　sustainable energy and society～」というパーパスのもと、新たなチャレンジを重ね、持続可能な社会への貢献を通じて、さらなる成長を目指してまいります。


※キャンペーンの詳細や適用条件については以下の＜キャンペーン詳細＞をご確認ください。



＜キャンペーン詳細＞




＜「giftee Box(R)」について＞


「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なラインナップの中から　贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。



「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。


「ENEOSでんき」　https://www.eneos-power.co.jp/denki/


「ENEOS都市ガス」https://www.eneos-power.co.jp/gas/



【キャンペーンお問合せ先】


ENEOSでんき・都市ガスカスタマーセンター


電話番号：


ENEOSでんき 0570‐01‐8704（ナビダイヤル）


03‐6627‐1763（IP電話等）


ENEOS都市ガス 0570‐02‐8704（ナビダイヤル）


　 03‐6735‐9031（IP電話等）


受付時間：午前9時～午後5時（日曜および祝日、年末年始を除く）