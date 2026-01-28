【ミヨシ油脂】「2026年食のトレンド予測・ラーメン編」発表、消費者が求めるのは濃い味、リピート購入を生むカギは「濃厚感」の表現

ミヨシ油脂株式会社

ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）は、食に関するさまざまなトレンド情報を調査・発信する「ミヨシトレンド研究所」から、「食のトレンド予測2026年版ー中食・総菜１.ー ラーメン編」を発表しました。レシート購買データや口コミデータなどを活用し、いまの消費者はラーメンに濃い味を求めており、なかでも「濃厚感」がカギであると予測。その内容を、新事業・商品開発に役立つ情報を発信するWebサイト「ミヨシ未来プラットフォーム」で2026年１月20日から公開、専用フォームから資料もダウンロードできます。

◆2026年に注目の「幸腹感」を満たすラーメンについて

ミヨシトレンド研究所は、独自の消費者調査などをもとに、日常の食事（※１）で満たされるには、「身体的満足＝満腹感」と「精神的満足＝幸福感」のどちらも得ることが重要であり、満腹感も幸福感も得る感覚を「幸腹感」と名付け、2026年の中食・総菜のトレンドとして着目。さらに、いまの消費者は、再現性のある「幸腹感」を求めて「リピート購入（※２）」を増やしていることにも注目し、いま売れるラーメン、つまりは、リピート購入まで結びつく「幸腹感」を満たすラーメンの設計を分析しました。

◆リピート購入まで結びつくラーメンの「味」要素について

リピート購入まで結びつくラーメンの設計のため、まずはトライアル購入（※３）の動機である“食べる前の「期待・興味」”の要素（味・量・価格・特徴）を分析。コンビニラーメンの売れ筋商品ランキングから、いまの消費者は濃い味のラーメンを求めていることが分かりました。

次に、リピート購入の動機である“喫食後の「幸腹感」”の要素（味わい・素材）を分析。購買行動データの販売個数・リピート率ともに高いラーメンを、ミヨシトレンド研究所独自に「幸腹感１位」のラーメンと選定。「幸腹感１位」のラーメンがリピート購入される理由を、味や価格などの基本データや購入者層、また口コミデータを用いて分析しました。その結果、ラーメンのリピート購入につながる要素のひとつに「濃厚感」があると分かりました。

遷移先に掲載の専用フォームからダウンロードできる資料では、いま売れるラーメン開発につながる、より詳細なデータや油脂製品の紹介をしています。

・独自調査から見えてきた2026年の食トレンドキーワード「幸腹感」を満たすラーメンとは？

・購買行動データを分析！トライアル購入されるラーメンの「期待・興味」要素とは？

・消費者の口コミを分析！リピート購入されるラーメンの「幸腹感」要素とは？

◆食のトレンド予測シリーズはこのあと、「ハンバーグ編」「中華総菜編」を順次公開

「食のトレンド予測2026年版ー中食・総菜ー」シリーズ第二弾となる本編。このあと「ハンバーグ編」「中華総菜編」の公開を予定しています。また、2025年12月に公開したシリーズ第一弾「プロローグ」は、公開から１か月あまりで500件以上ダウンロードされ、好評を得ています。

◆新事業・商品開発に役立つ情報を発信するWebサイト「ミヨシ未来プラットフォーム」

「ミヨシ未来プラットフォーム」にはこれからの食や生活を支える人に役立つサイトが集まっています。

そのうちの一つ、「ネクストフードラボ」は、食品開発担当者のための技術情報や食品トレンドを発信しています。マーガリン類、ショートニング、粉末油脂といった製品を、用途事例やレシピとともに紹介しています。

もう一つの「ネクストケミカルラボ」は、化学分野の技術と製品情報を発信しています。脂肪酸、グリセリン、界面活性剤をはじめとする素材製品や、香粧品、紙パルプ、金属加工、農業・土木、環境改善・廃棄処理分野向けなどの機能製品を紹介しています。

◆食に関するさまざまなトレンド情報を調査・発信する「ミヨシトレンド研究所」

独自の消費者調査やさまざまなツールを用い、食に関するトレンドを分析・予測。「ネクストフードラボ」でトレンドに関する情報を発信しています。

◆補足説明（ミヨシ油脂で定義）

※１ 日常の食事…家庭や職場などで摂取する、日々の食事（朝食・昼食・夕食）のことで、中食・内食が該当

※２ リピート購入…購入したことのある商品を再度購入すること

※３ トライアル購入…初めて商品を購入すること

◆ミヨシ油脂株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎)

「油脂の力」で暮らしをニッコリ。それが私たちの仕事です。

「あ、このパンおいしい」「このティシュー、肌触りがいいね」など。ミヨシ油脂がつくる製品は、世の中で販売されているさまざまな商品の中に入って、おいしさや使用感、機能性を高めることに役立っています。一人ひとりの心に満足をひろげるものづくり。私たちは高い技術に基づくすぐれた製品の提供を通して、暮らしのすみずみに幸せをお届けしたいと願っています。

