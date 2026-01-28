サイオステクノロジー、オフィスのDXを推進するアプリケーション「YourDesk」に「会議室前端末機能」を追加

サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：喜多 伸夫、以下、サイオステクノロジー）は、フリーアドレス座席管理システム「YourDesk」で、新たに会議室前のタブレット端末で入室管理や即時予約が行える「会議室前端末機能」を、2026年1月29日より提供開始します。

【背景と製品概要】

昨今、リモートワークからオフィス出社へと回帰する企業が増加する中、多くの企業で「会議室の慢性的な不足」「予約されているのに利用されない会議室（空予約）」「大会議室を少人数のリモート会議で占有（定員ミスマッチ）」など、会議室の適切な管理運用に課題が生じています。特に従業員数の多い企業では、特定の曜日や時間帯に予約が集中し会議室の確保ができず、業務効率の低下を招いているケースも散見されます。施設管理の観点からも、限りあるオフィス資産をいかに無駄なく効率的に運用するかが問われています。

これまで「YourDesk」は、フリーアドレス等の座席管理に加え、Web上での会議室予約・管理機能を提供してきました。今回、新たに提供する「会議室前端末機能」は、各会議室の入口に設置したタブレット端末と「YourDesk」を連携させ、会議室運用の効率化と利便性向上を実現するものです。「使いたい時に会議室が確保できない」ことからの機会損失やストレスを解消することで、生産性向上や従業員のエンゲージメント強化にも寄与します。

図1 「会議室前端末機能」の画面イメージ

＜主な特長＞

- 入室機能による空予約の防止予約時間になっても会議室前に設置された端末で入室操作が行われない場合、管理機能で設定されている時間（分単位）経過後に自動的に予約がキャンセルされ、空室として解放されます。これにより、予約が入っていても実際には利用されない「ゴーストミーティング」を排除し、会議室の稼働率を最大化します。- 端末からの即時予約と利用状況の可視化利用者は会議室前の端末画面で、現在の利用状況を一目で確認できます。「今、空いている会議室を使いたい」という突発的なニーズに対し、その場で端末を操作して会議室の予約・利用開始が可能です。- Microsoft 365 Outlook予定表との連携Microsoft 365のOutlook予定表との相互連携に対応しています。普段利用しているOutlook上での予定変更が端末側にも即座に反映されるため、スムーズな運用が可能です。- 座席と会議室の一元管理によるデータ活用座席（執務スペース）と会議室の利用状況をひとつのプラットフォームで管理します。そのため、総務やファシリティ担当者は、蓄積された利用データを分析することで、最適な会議室数やレイアウトの検討など、データに基づいたオフィス戦略を立案することが可能です。

「会議室前端末機能」は、プレミアムプランおよびエンタープライズプランでの提供となります。「YourDesk」に関する詳細はhttps://www.yourdesk.jp/、プランや利用料に関する詳細はhttps://www.yourdesk.jp/price/ をご覧ください。

【今後の展開】

本機能は、タブレット端末を取り扱うパートナー企業との連携も視野に入れ、販売を強化していきます。また、「YourDesk」の機能拡充を進めることで、柔軟で生産性の高い働き方を支援していきます。

■サイオステクノロジーについて

サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、自社開発ソフトウェアおよびSaaSの販売とサービスを行っています。直近では、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、AIの活用支援や次世代を支える製品とサービスを提供しています。これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

詳細情報は、https://sios.jp をご覧ください。

■お客様のお問い合わせ先（記事掲載の場合はこちらをご利用ください）

サイオステクノロジー株式会社

SIOS Apps サービスライン

Email：yourdesk_sales@sios.com