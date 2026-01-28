株式会社FindUpミツカルン

株式会社FindUp（所在地：東京都中央区、代表取締役：住田 益彬）は、AI検索時代における店舗・企業の情報露出を最大化する新サービス『ミツカルン』 を正式リリースしました。

『ミツカルン』は、Google、Appleマップ、Bing、ChatGPTをはじめとした世界113媒体に企業情報を一括連携し、AIが参照するデータの正確性・一貫性を高める“AI検索最適化プラットフォーム” です。

AI Overviews・AIモードなど新しい検索の仕組みに対応し、従来のSEO/MEO（検索で上位に出すための対策）だけでは補いきれない“AI検索時代”への備えをサポートします。

背景｜AI検索の普及で、“正確な企業データ”の整備が検索成果を左右する時代へ

Googleは2024年以降、検索画面の最上部にAIが要約した情報を表示する 「AI Overviews」 の提供を開始しました。

その結果、たとえ検索順位が高くても、ページの上にAIの文章が出てしまうため、サイトがクリックされる確率が平均34.5%低下し、ユーザーが検索結果をクリックしないゼロクリック検索が急増しています。

さらに2025年9月には、日本でも 「AIモード」 が本格リリースされました。

検索画面がAI要約50％ × Googleマップ50％で構成される未来が予測されており、これまでの検索の見え方・探し方が大きく変わろうとしています。

AIが参照する“元データ”の整合性が新たな評価軸に

AI対策（AIO）の重要性

SEOで上位を取り、MEOで地図検索をおさえるという従来の対策も今後も重要ですが、AIが主導する検索環境では、さらなる課題が急速に浮上しています。

媒体ごとに店舗名や住所・営業時間・カテゴリが微妙に異なっていたり、Googleには登録がある一方でAppleマップには未反映であったりと、媒体間で情報が一致していない“サイテーション（情報一貫性）”の不足は、AIにとって「信頼性の低い情報源」と判断される要因になります。

さらに、AI検索では次のような要素も重視されるようになっています。

- 検索エンジンに内容を正しく伝えるための決まりごと（schema.org）に沿った情報整理- Googleビジネスプロフィール（GBP）の情報をどれだけ丁寧に埋めているか- Bing・Appleマップなど複数媒体への正確な情報の反映- どのサービスを見ても同じ情報になっている“信頼性と一貫性”

これらが欠けていると、AI検索結果に表示されない＝”存在しない店”になるリスクが高まります。

特にSEO/MEOをこれから始めたい店舗や、新規オープン予定や直後で情報が整っていない事業者にとっては、AIO対策をしないことは集客における大きなハードルとなっています。

そこで開発されたのが『ミツカルン』です。

『ミツカルン』とは｜113媒体へ一括連携する“AI時代の店舗インフラ”

ミツカルンの優位性

『ミツカルン』は、AI検索時代に不可欠となるサイテーションを自動で整備し、企業・店舗情報を正確かつ一元的に管理できる AI検索最適化プラットフォームです。

最大の特徴は、Googleビジネスプロフィール、Appleマップ、Bing、主要SNS、国内外の業種別ディレクトリなど、世界113媒体に対応する圧倒的な網羅率にあります。

一般的な類似サービスが40媒体前後・連携成功率20％前後であるのに対し、『ミツカルン』は媒体数・連携精度の両面で大きな優位性を持ちます。

【媒体連携数 × 連携成功率の比較】

- ミツカルン 対応媒体数：113媒体 平均連携成功率：60％以上- 類似サービスA 対応媒体数：40媒体前後 平均連携成功率：20％前後

こうした媒体網羅率と高い連携精度により、業界トップクラスの性能を誇っています。

また、ChatGPTの「主にAppleマップのデータを参照する仕組み」に合わせ、「Googleで登録した情報をAppleマップへ自動同期する機能」を搭載。これにより、ChatGPT上で店舗が引用・表示される可能性が大幅に高まります。

さらに、AIOに必要な以下の機能も網羅的に備えています。

- schema.org に沿った情報整理- Bing系AIで重視されるSNSシェア情報の強化- Googleビジネスプロフィールの投稿・口コミの管理、情報の改ざん防止

SEO/MEOを実施している店舗はもちろん、まだ対策を始めていない事業者や新規オープンの店舗でも、 “AIに選ばれるための正確で一貫性のある情報基盤”を短期間で構築できるサービスです。

効果実証｜導入店舗でAI表示が大幅改善。競合エリア・新規店舗でも成果

実証実験では、『ミツカルン』を導入した複数の店舗において、短期間でAI検索上の露出が大幅に改善したことが確認されています。主な傾向は以下のとおりです。

- Google検索の表示回数が増加し、AI要約で引用される割合が上昇- ChatGPT検索で店舗名が参照される事例が複数発生- 開店直後の店舗でも、導入後3～6ヶ月でAI上に表示- 競合が多いエリアでも、AI検索候補として上位に選択されるケースを確認

これらの結果は、AIが参照する“元データ”を整備することで、知名度・レビュー数・立地に依存せず、AIに選ばれる可能性が高まることを示しています。

また、今はまだAIOに取り組んでいるお店が多くないため、早めにAI検索向けの情報整理を始めたお店ほど、効果が出やすい状況にあります。

媒体間で情報が一致し、100媒体中60媒体以上に最新の店舗情報が同期されている状態と、どの媒体にも情報が存在しない状態では、AIが“信頼できる情報源”として判断する確率に大きな差が生まれます。

実際、周囲に有名店が多く、これまでAI検索で選ばれにくかった店舗でも、データの一貫性を整えることでAI検索にランクインするケースが複数発生しており、AI時代における“情報整備の重要性”が明確に示されています。

利用対象｜実店舗ビジネスを中心に、Googleマップ掲載業種に幅広く対応

ミツカルンは、あらゆる業種を対象としたサービスですが、特に、飲食店、美容室、サロン、クリニックなど、実店舗を構える事業者と相性が良く、チェーン・フランチャイズ、観光地、地域密着型店舗、予約導線を重視する業種にも適しています。



今後は機能拡張により、対象領域がさらに広がっていく予定です。

「自社の業種でも利用できるか知りたい」という事業者様は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

導入の流れ｜最短2週間でAI検索最適化をスタート

- 申し込み- Googleビジネスプロフィール（GBP）の確認・整備- 媒体への自動連携開始

連携後は、GBPや公式情報を更新するだけで、ミツカルンを通じて対象媒体へ自動的に同期されます。最短2週間でAI検索最適化を開始できます。

コメント（代表者より）

現代のビジネス環境はAIやデータの発展とともに、情報の流動性や競争環境が急速に変化しています。

私たちが提供する AIO対策は、単なるマーケティング施策ではなく、AI時代における「攻め」の戦略です。企業や店舗が本来持つ魅力や本質的な信頼性を明確にし、それを発見性として最大化することで、顧客に選ばれ、長期的な成長を実現するためのサポートを行っています。

今後も私たちは、すべての企業や店舗が 「信頼され、選ばれ、見つかる世界」 を実現するために真摯に挑戦を続けてまいります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社FindUp

担当：住田 益彬

E-mail：info@find-up.net

URL：https://find-up.net/