OfferBox、作成済みのエントリーシートからプロフィールをAIが提案する新機能「スマートプロフィール作成」をリリース

株式会社i-plug（大阪市淀川区/代表取締役 CEO：中野 智哉）が運営する新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」は、新機能「スマートプロフィール作成」を2026年1月27日（火）にリリースしました。当機能は、生成AIを活用し学生が作成したエントリーシート（以下、ES）からOfferBoxのプロフィール文を抽出し提案する機能です。

新機能リリースの背景

就活において、学生は企業ごとにESを提出するだけでなく、利用する就活サービスごとにプロフィールを入力する必要があります。OfferBoxもそういったサービスの一つです。限られた時間のなかで、同様の内容を何度も入力する作業は、学生にとって大きな負担となり得ます。また、入力を途中で止めてしまったり、先延ばしにしたりすることは、企業との出会いを逃す「機会損失」につながる可能性もあります。実際にOfferBoxのデータ（※1）では、プロフィール入力率90%以上の学生は、60%台の学生と比較して約3倍のオファーを企業から受け取ります。プロフィールを入力すればするほど、多くの企業との出会いが創出されるのです。

一方で企業側は、就活におけるAI活用の広がりにより、学生から提出される書類の内容が、均質化しているという声が寄せられています。実際、一部の企業では書類選考を見直す動きも見られます。

こうした学生側と企業側の背景から、OfferBoxは「プロフィール作成の効率化」と「個性の担保」の両立を目指し、当機能を開発しました。生成AIを用いてゼロから文章を作成するのではありません。学生が自身の言葉で作成したESを活用することで、個性を損なうことなくプロフィールの充実化を支援します。そして、学生がすでに作成したESを有効活用することで、学生は同じ内容を入力する作業に時間を費やすのではなく、プロフィールの改善、企業研究や自己分析といった、本質的な時間に注力できます。

※1 2025年卒学生のデータより算出

新機能「スマートプロフィール作成」について

学生がOfferBoxに登録できるプロフィール項目は34項目です。所属学部や資格などの基本情報だけでなく、「自己PR」や「私の将来像」など各項目において最大400文字まで記入できます。従来の履歴書では伝えきれなかった個性や価値観を、自由に表現することが可能です。

当機能は、生成AIが作成済みのESの内容を解析し、OfferBoxのプロフィール項目に合わせて抽出した文章を提案します。具体的には、学生が作成済みのESをOfferBox上にアップロードするだけで利用可能です。AIで文章生成される項目は、自己PR、過去のエピソード（学生時代に力を入れたこと等）、アピールポイントなどです。

当機能の特徴はAIが創作するのではなく、個性を残した文章生成を提案することです。学生が書いた元の文章を極力変更せずに、OfferBoxのプロフィール項目に合わせた文章を提案します。

スマートプロフィール作成編集画面イメージ PC版スマートプロフィール作成編集画面イメージ モバイル版

OfferBoxは、学生と企業の最適なマッチングを実現するため、引き続き学生と企業の支援に取り組み、新卒市場に価値を提供してまいります。今回の新機能だけでなく、テクノロジーを用いて就職活動における課題を解決し、学生が納得してキャリアを選択できるプラットフォームの実現を目指します。

＜参考＞その他機能：AIアバター面接練習

AI技術を活用した採用DXを推進する株式会社ZENKIGENが提供する、新しいAI面接練習サービス「ミライ就活」をOfferBox上で利用できます。対話型AIアバターが面接官となり、面接練習を通じて自己PRの深掘りをする機能です。面接本番に挑む前に、いつでもどこでも、何度でも面接練習が可能です。

また、面接練習の後はフィードバックがもらえます。AIが行動特性を分析し、ユーザー自身が大切にしている価値観（判断基準）や行動パターンを言語化し、自己理解を深めるヒントとして提供します。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は237,630名以上が登録。企業側では累計21,910社以上が登録（※2）しています（2025年12月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp企業向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp/company

※2：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

