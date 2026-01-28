nana-nanaがシンガーソングライター「tuki.」と初のコラボレーション！2月11日（水・祝）開催の日本武道館・初単独公演にて先行販売開始

コネクト株式会社

株式会社コネクト（本社：東京都港区／代表取締役会長：百瀬俊介、代表取締役社長：山田雄亮、取締役：小川知志）の子会社である73株式会社が展開するブランド「nana-nana（ナナナナ）」は、圧倒的な歌唱力と表現力で注目を集めるシンガーソングライター「tuki.（ツキ）」との初となるコラボレーションアイテムを発表いたします。

本アイテムは、2026年2月11日（水・祝）に日本武道館で開催されるtuki.初の単独公演会場にて販売を開始し、その後、各オンラインストアにて順次展開いたします。

■ コラボレーションの背景

独創的なデザインで国内外から支持を得る「nana-nana」と、類まれな才能で音楽シーンを席巻する「tuki.」。両者の感性が共鳴し、今回のスペシャルコラボレーションが実現しました。 tuki.の持つミステリアスかつ幻想的な世界観を、nana-nanaのアイコニックなプロダクトに落とし込んだ、ファン垂涎のラインナップとなっています。

■ 商品の特徴

今回のアイテムでは、tuki.のキービジュアルをモチーフにした「宇宙柄」など、アーティストのアイデンティティを随所に散りばめています。 中でも注目は、nana-nanaの代名詞とも言える「A4」バッグ。本コラボ限定特典として、ランダムデザインの「オリジナルusagiさんチャーム」が付属する特別仕様となっています。

tuki.ファンの方はもちろん、ファッション感度の高いnana-nanaユーザーにも手に取っていただける、数量限定のプレミアムなアイテムです。

■ 商品ラインナップ（一部抜粋）

※数量限定販売のため、無くなり次第終了となります。

商品名：A4 PVC／A4 TPU

○ サイズ：W 210mm x H 297mm

○ カラー： Black／Pink

○ 価格： 12,000円（税込）

※オリジナルusagiさんチャームは全3種のうちランダムで1つ付いてきます。

商品名：TPU tote knapsack

○ サイズ：W 380mm x H 400mm

○ カラー：Black／Space

○ 価格： 8,900円（税込）

商品名：B6

○ サイズ：W 130mm x H 180mm

○ カラー：Silver／Space

○ 価格： 7,600円（税込）

商品名：TPU NONWOVEN SHOPPING TOTE BAG

○ サイズ：W 380mm x H 400mm

○ カラー：Silver／Black

○ 価格： 8,700円（税込）

■販売概要

2月11日（水・祝）： tuki. 日本武道館ライブ会場にて先行販売

2月11日（水・祝）： nana-nana オフィシャルサイトにて販売開始（https://nananana-jp.com/）

その他： 以降の販売スケジュールや追加の販売場所については、決定次第nana-nana公式SNS等で順次発表いたします。

■ tuki. プロフィール

突如現れた謎のシンガーソングライター・tuki. (ツキ)。

現在高校2年生。

13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、歌声以外の情報がベールに包まれる中、2023年9月29日に『晩餐歌』でデビュー。

2024年12月「第75回NHK紅白歌合戦」へ出場し、現役女子高生シンガーソングライターの初出場として、大きな話題を巻き起こした。

2026年2月には初となる単独公演を日本武道館で実施する。

■ nana-nanaについて

独自の世界観を形にするデザインチームが手がけるバッグブランド。ペーパーサイズ（A4, A5など）をそのままバッグのサイズに落とし込んだシリーズなど、遊び心のあるミニマルなデザインが特徴。2017年よりオリジナルレーベルをスタートし、2020年からはリサイクル素材を多用しサステナビリティへの取り組みに尽力しています。

・nana-nana 公式HP：https://nananana-jp.com/

・nana-nana 公式Instagram：https://www.instagram.com/nanananaofficial/

本件に関するお問合せ先

73株式会社(セテンタイトレス）

電話：03-4446-2110

メールアドレス：info@setenta-y-tres.com