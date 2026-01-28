置き型社食「パンフォーユーオフィス」、社内コミュニケーションの活性化を目的に「イタリアパン特集」を期間限定で実施

株式会社パンフォーユー

地域のパン屋と企業をつなぐ株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市、代表取締役：矢野健太、以下「パンフォーユー」）が提供する置き型社食サービス「パンフォーユーオフィス（https://office.panforyou.jp/）」は、イタリア文化への関心が高まるこの季節に、食を通じて社内コミュニケーションの活性化を支援する「イタリアパン特集」を2026年2月より期間限定で実施いたします。

本企画では、現地の食文化を感じられるパンをオフィスへ届けることで、国際的な話題をきっかけとした「社員同士の共通の話題」を提供し、ハイブリッドワーク下における組織の一体感醸成に貢献します。

■ 企画背景：オフィスの役割は「作業の場」から「コミュニケーションの場」へ

2026年現在、多くの企業でオフィス回帰やハイブリッドワークが定着していますが、人事・総務担当者からは「出社の動機付けが難しい」「部署を超えた雑談が減った」といった声が多く聞かれます。

そこでパンフォーユーオフィスは、近年高まるイタリア文化への関心と、誰もが親しみやすい「パン」を掛け合わせることで、自然な会話が生まれる仕掛けを用意しました。オフィスにいながらイタリアの空気感を楽しめる体験が、社員のリフレッシュと交流を促進します。

イタリアでパンづくりの修行経験を持つ「Panetteria Ottimo Massimo（パネッテリア オッティモ・マッシモ）」の吉村様によると、イタリアでは朝食にクッキーやコルネットなどの甘いパンとカフェラテを合わせるのが一般的です。一方で、カフェラテは「朝に飲むもの」という認識が強く、昼以降に注文すると違和感を持たれることもあります。

こうした食文化の違いそのものが、自然な会話を生むきっかけになります。

また吉村様は、現地でのパンづくり修行を通じて、イタリアの職場文化にも大きな違いを感じたといいます。

「一番驚いたのは、とにかく職場が騒がしいことでした。

日本では黙々と作業するのが当たり前でしたが、イタリアでは仕事中でも昨日のサッカーの話をしたり、ラジオが流れていたり、納品に来た業者さんとも自然に会話を交わします。そうした会話があること自体が、向こうではごく自然なことなんです。」

パンフォーユーオフィスは、こうしたイタリアのパン文化や職場の空気感をヒントに、パンをきっかけとした自然な会話が生まれるオフィスづくりを提案しています。

■ 特集内容：和とイタリアンの融合など、話題になるパンをセレクト

期間中は、以下のようなイタリアをイメージしたパンを中心にセレクトし、オフィスへお届けします。

あわせて、イタリアでのパンづくり修行経験を持つパン屋さんが手掛けたパンも、期間限定でラインナップ。

冷凍庫から取り出し温めるだけで、忙しい業務の合間でも焼きたてのような本格的な味わいを楽しめます。

定番から変わり種まで楽しめる「フォカッチャ」

イタリア定番の「バジルフォカッチャ」に加え、日本の食文化である明太子を掛け合わせた「明太フォカッチャ」など、社員同士で食べ比べや感想のシェアが盛り上がるラインナップを用意しました。

ランチの主役になる「ピザパン」

片手でも食べやすく、かつ満足感のあるピザパンは、忙しい日のランチや小腹が空いた際のリフレッシュに最適です。現地の食堂（タヴォラ・カルダ）のような気軽さと美味しさをオフィスへ届けます。

本企画では、イタリアの食文化を感じられるパンを共通体験としてオフィスに届けることで、自然な会話や交流が生まれる環境づくりを目指しています。

同じパンを囲んで「美味しい」「これ好きだね」と感想を交わす時間が、部署や役職を超えたコミュニケーションのきっかけとなり、日々の出社を前向きにする一助となります。

パンフォーユーオフィスは、パンを通じて人と人がつながる、温度のあるオフィスづくりをこれからも支援してまいります。

■ 置き型社食サービス「パンフォーユーオフィス」について

地域パン屋さん、地域パン工場の手作りのパンが、冷凍庫を置くだけで、オフィスでいつでも食べられる福利厚生サービスです。企業規模やオフィスの広さに関わらず、社員食堂の代わりに手軽に導入でき、これまで400社以上に導入されています。冷凍パンの購入価格を企業が半額負担し、社員は冷凍パンを安く購入することができる福利厚生サービスで、「置きカフェプラン」はパンフォーユーが冷凍庫運用から冷凍パン補充作業まで実施し、食事パン・惣菜パン・おやつパンなど各地から集まる最大8種類のパンを月替りでお届けします。

契約形態：法人契約

URL：https://office.panforyou.jp

■ 今後の展望

パンフォーユーは今後も、季節イベントや地域文化と連動した企画を通じて、単なる食事提供ではない「パンで人と人、地域とオフィスをつなぐ」新しい社食体験を提供し、企業の組織課題解決に伴走してまいります。

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

パンフォーユーオフィスでは、パンをきっかけにオフィスの中で自然な会話や交流が生まれることを大切にしています。

今回のイタリアパン特集も、食文化の違いや国際的な話題を共有することで、社員同士のコミュニケーションや組織の一体感につながることを目指した取り組みです。

同じパンを囲んだ何気ない会話が、日々の仕事に前向きな気持ちをもたらしてくれれば嬉しく思います。

パンフォーユーは今後も、パンを通じて人と人をつなぐオフィスづくりを支援してまいります。

●会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる。

事業内容：

・冷凍庫を置くだけ！食の福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス」の企画・運営

https://office.panforyou.jp