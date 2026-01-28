レトロ文具コラボの雑貨ブランド「Old Resta」“ふわふわ”素材のタオルハンカチ6種を、1月28日に新発売！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、誰もがよく知るレトロ文具とコラボした日販オリジナル雑貨ブランド「Old Resta（オールドリスタ）」から、累計販売数10万枚突破のタオルハンカチシリーズに新作6種を追加し、2026年1月28日（水）に新発売します。発売日以降、全国の書店、雑貨店、ECサイトにて、順次販売を開始します。

今回発売する「Old Resta タオルハンカチ」は、綿本来の柔らかな風合いを感じる無撚糸を使用し、“ふわふわ”としたやさしい手触りにこだわりました。ナチュラルで使いやすいアイボリーカラーに、定番のレトロ文具モチーフの懐かしさを感じるワンポイント刺繍と、縁取りが際立つバイカラーのデザインで、見た目も手触りも“やさしい”タオルハンカチです。ナチュラルで温かみのあるクラフト製パッケージは、プレゼントとしても最適です。

■商品概要

発売日 ：2026年1月28日（水）

本体サイズ：W230×H230×D3mm

材質 ：コットン

価格 ：836円（本体760円＋税）

取扱店舗 ：https://hon-hikidashi.jp/goods/103946/

販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/search.html?aq=&oq=&p=Old+Resta%28S%3A0040%29+%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%81%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%95&storeid=honyaclub&sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-stsch-msschbt)

■商品画像 ※（ ）内は商品名

ショウワノート

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー ショウワノート）

ツバメノート

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー ツバメノート）

フエキ

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー フエキ）

マジックインキ

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー マジックインキ）

ヤマト

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー ヤマト）

Old Restaオリジナル

（Old Resta タオルハンカチ レギュラー オリジナル）

■「Old Resta」について

「Old Resta」は、文具メーカーとのコラボ商品を発売する雑貨ブランドです。「レトロ（Old）な文房具（Stationery）を、カタチを変えて復刻する（Revival）」をコンセプトとし、「Old」「Revival」「Stationery」の頭文字から、「Old Resta」という名前をつけました。誰もが知る定番の文具をモチーフに、日常使いしやすいカタチに落とし込んだ商品で人気を博しています。現在コラボ中の文具メーカー数は25社にのぼります。

公式サイト：https://komamono-lab.com/oldresta/

■商品に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井、宇野

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp