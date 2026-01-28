Firework、リテールとブランドをつなぐ分散型動画コマースネットワーク「Firework Retail Connect」を提供開始

Firework Japan株式会社

～オフラインの接客体験をWebで完全再現する「共創型プラットフォーム」へ。ブランドの動画資産をリテールサイトへ即座に展開～

動画コマースおよびライブ配信ソリューションを提供するFirework Japan株式会社（本社：東京都品川区、Country Manager：田島一樹、以下「Firework」）は、リテール（小売）とブランド（メーカー）がオンライン上で連携し、実店舗さながらのシームレスな接客体験を構築する新ソリューション「Firework Retail Connect」の提供を開始いたします。

本ソリューションのローンチパートナーとして、日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイト@cosmeの公式ストア「@cosme SHOPPING（株式会社アイスタイルリテール）」「HANKYU BEAUTY ONLINE（株式会社阪急阪神百貨店）」「Alpen Online（株式会社アルペン）」の参画が決定いたしました。まずはコスメ・スポーツカテゴリーにおいて、複数ブランドを横断するリテールの提案力と、各ブランドの深い専門知識を融合させた、次世代の購買体験（CX）を展開します。

■ 背景：AI時代に求められる「PDPの構造改革」

これまでECサイトのPDP（商品詳細ページ：Product Detail Page）は、静的な画像とテキストを中心に構成されており、顧客に提供できる情報が不足していました。近年、消費者は複数のECサイトを横断して比較検討することが当たり前になり、EC事業者には差別化が強く求められています。一方で、急速に普及する次世代検索（AIO/GEO：AIによる検索最適化、生成エンジン最適化）においては、AIが正しく理解・参照できる「質の高い構造化データ」を持つサイトが選ばれる時代に突入しています。このように、「顧客体験の向上ニーズ」と「次世代検索への対応による流入強化ニーズ」の両面から、PDPの抜本的な構造改革が不可避となっています。

■ ソリューションの特長

1. 「コネクテッド・コマース」を実現する「Firework Retail Connect」

ブランドは自社のSNSやD2Cサイトにある動画資産を、URLひとつでリテールサイトへ即座に同期できます。リテール側は制作コストゼロで、ブランド公式の高品質なコンテンツを自社の棚（PDP）に実装可能となります。

2. AIO/GEO時代のデータ基盤となる「2階層のPDP構造」

本ソリューションは、PDPを以下の2つの階層で再構築します。

- 第1階層：人への視覚的な納得（Visual Persuasion）縦型動画やライブ配信アーカイブを表示し、テキストでは伝わらない質感や動きを直感的に伝えます。- 第2階層：AIへの構造的な理解（Structural Understanding）動画内の音声や文脈を解析し、「構造的なHTML階層」としてページ内に実装します。これにより、検索エンジンや生成AIが内容を正確に理解できるようになります。3. 「動画連動型AI」による精度の高い接客

構造化データを元に、Fireworkの「AI Shopping Agent」が回答を生成します。ページ内の正確な情報を元に即答するため、ハルシネーション（嘘の回答）を防ぎ、精度の高い接客を実現します。

■ 本ソリューションの導入メリット

■ 各社エンドースメント

1. ブランド（メーカー）企業様のメリット- 自社ECの「AIO/GEOデータ基盤」構築：検索エンジンや生成AIから「信頼できる一次情報源」として認識されやすくなり、流入競争力を高めます。- 資産の「多重利用」によるROI最大化： 一度のクリエイティブ投資で、自社サイトの検索対策とリテールサイトでの接客強化を同時に実現します。- 体験の分断防止： どのプラットフォームでも同じ「動画連動型AI」が接客を行うことで、一貫したブランド体験を担保します。2. リテール（小売）企業様のメリット- 運用の自動化： ブランド側の高品質な動画資産をそのまま受け取る（シンジケーション）ことで、制作コストをかけずに売り場を最新化できます。- 検索評価の向上： ブランドから供給された構造化データにより、リテールサイト自体の検索ランクやAI推奨において優位性を発揮します。- リテールメディアとしての新収益源： 動画資産を「協賛型プロモーション」枠として活用し、新たな広告収益モデルを創出します。株式会社アイスタイルリテール 取締役副社長 本橋 未来様

「ブランド様が制作したリッチな動画資産を、シームレスに連携させる画期的なインフラです。視覚的な納得感と、AI検索時代のデータ基盤を提供できる点に大きな可能性を感じています。」

株式会社阪急阪神百貨店 オンラインコマース事業部 ビューティーオンライン営業部 ディビジョンマネージャー 岡本 慎太郎様

「『動画で心を動かし、AIで理屈を補完する』2階層の体験を実現してくれます。百貨店ならではの高度な接客をデジタルでも提供してまいります。」

株式会社アルペン 執行役員 デジタル本部長 蒲山 雅文 様

「メーカー様が持つ高品質なコンテンツや情報をお客さまにお届けできるので、WEB上で玉石混合の情報を渡り歩く必要がなく、お客様に『失敗しない買い物』を提供できると確信しています。」

株式会社Cat Lab 代表取締役 逸見 光次郎 様（Firework Japanアドバイザー）

「いかにAI検索からECへの流入を作るのか、来店後、売場であるPDPに購入決定に十分なコンテンツを提供出来るのか、長年のECの課題を解決する画期的なソリューションです。さらに、同社が取り組んできた店舗スタッフのライブコマース動画をも取り込む事で、日本のオムニチャネル戦略を次のステージへ押し上げる事例となるでしょう。」

■ Fireworkについて

Fireworkは、世界37カ国で1,000以上のブランドや小売業者に導入されている動画コマースプラットフォームです。ショート動画、ライブコマース、AIアバターなど多彩な機能を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションと次世代の顧客体験を支援しています。

【会社概要】

会社名：Firework Japan株式会社

所在地：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 7F

代表者：Country Manager 田島 一樹

URL：https://firework.com/jp

【本件に関するお問い合わせ先】

Firework Japan株式会社 広報担当

E-mail：jp_business@fireworkhq.com