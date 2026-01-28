【別荘より、もっと自由に】春～夏の5か月間、月額15,800円で好きなときに帰れる小さな家を～北軽井沢でタイニーハウスライフをしよう～

YADOKARI株式会社

YADOKARI株式会社（本社：神奈川県横浜市／代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい、以下「YADOKARI」）は、浅間山北麓に位置するタイニーハウス型宿泊施設「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」において、宿泊日程を自由にカスタマイズできる春夏限定の特別滞在チケット「YADOKARI VILLAGE PASS 7」を、数量限定、2026年2月1日（日）～15日（日）に限定販売します。

本ステイチケットは、2026年3月1日（日）から2026年7月31日（金）までの週末を含む※5ヶ月間、計6泊7日分のタイニーハウス滞在を、通常価格1泊あたり33,000円のところ、1か月あたり15,800円、1泊あたり13,166円※という特別価格で提供するものです。

※総額79,000円（1棟当たりのYADOKARI VILLAGE PASS 7の料金、1棟につき3~4名様まで宿泊可能）

※ご予約順となります。



申込み先はこちら：https://info.yadokari.net/form/village_7days

◎「YADOKARI VILLAGE PASS 7」の主な特徴

「YADOKARI VILLAGE PASS 7」は、「タイニーハウスを好きなときに帰れる小さな家」のように活用し、新しい日常を創るためのステイチケットです。冬季ステイチケット好評につき、春～夏限定のステイチケットには、近隣の草津温泉3湯に無料で入浴できる特典(4,000円相当)をお付けします。

1. 自由な滞在日程カスタマイズ

6泊7日の滞在期間は、ライフスタイルに合わせて自由に分割・連続滞在が可能です。芽吹きの新緑シーズンの春～夏にかけてのベストシーズンチケットです。2タイプの客室を自由に選択できます。

- 長期滞在も分割滞在もOK：7日間連続で滞在するほか、1泊ずつ計6回に分けて利用することも可能です。- シェア利用もOK： お友だちやご家族に1泊分をプレゼントし、2家族で利用するなど、多様な使い方ができます。- 週末も追加料金不要：土曜日～日曜日も追加料金なしでお泊り可能です。- わんちゃん連れ利用もOK：通常予約時の1滞在あたり3,000円（税込）のわんちゃん滞在料金不要です。2. 近隣の草津温泉の入浴チケット付、 春～夏のアウトドア体験、充実のサポート

今回、近隣（車で30～40分）の草津温泉で3つの温泉に無料で入浴できるチケット付き。滞在中は手ぶらでアウトドア体験も楽しめ、長期滞在でも安心な充実のサポートも付属しています。

- 草津温泉の入浴チケット付き：草津温泉で３つの温泉に入浴できるチケット（大人2名様分）が含まれます。入浴チケットは、有効期限がないため1度の滞在で使わずに、滞在中自由にカスタマイズできます。- 無料アウトドアセット: 焚き火セット（薪1束）、BBQセット（炭3kg分含む無料レンタル備品付き）、マシュマロが含まれます。- 暮らしサポート: 調理器具、必要最低限の調味料に加え、今回は特別にYADOKARIメンバーがセレクトしたご当地食材セットをご用意します。- コミュニティサポート: YADOKARIのコミュニティビルダーが、宿泊予約手配や地域の「人・食・暮らし」等の情報をオンラインでサポートします。3. 贅沢なおこもり滞在と快適なワーク環境

標高1000mの浅間北麓が芽吹く新緑シーズンの春 ～初夏にかけて、心地よいベストシーズンに日常から離れたゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

- おこもり体験: 全部屋に無料貸出のプロジェクターを完備。プライベートヤードの焚き火（1台有り）や、キッチンが 完備されたタイニーハウスで好きな料理を作り、満天の星空を眺めながら読書や映画を楽しむことができます。- ワーケーションに最適: 全棟に高速Wi-Fiを完備しており、オンラインミーティングも快適なワーク環境です。静かな平日を利用したゆったりとしたワーク時間や、週末も含めてワーケーションにも最適です。

施設詳細はこちら：https://village.yadokari.net/

◎5か月間の過ごし方イメージ

本ステイチケットを利用した多拠点生活の過ごし方（例：6泊7日を分割利用）

3月: 冠雪した山々を眺めながら近隣の草津温泉の入浴チケットを利用してゆっくり湯治体験リフレッシュ（1泊）

4月: 芽吹きの新緑シーズン到来！ドライブや山桜を見ながらピクニックしたり近場のおしゃれなカフェめぐり（1泊）

5月: YADOKARI VILLAGEには行かずに、自宅で過ごす

6月: YADOKARI VILLAGEを拠点に東御のワイナリーめぐりや家族でまったりタイニーハウスライフ（1泊）

7月: ベストシーズン到来！ハイシーズンでもチケットがあれば3連泊しても1泊1棟あたり13,166円。家族や友人と思いっきりBBQしたり焚き火をしたり（3泊）

◎YADOKARI VILLAGE PASS 7概要

販売期間：2026年2月1日（日）～2月15日（日）

滞在日程：2026年3月1日（日）～7月31日（金）（計5か月間）

※ご予約状況に応じてリクエスト日程をお受け出来ない可能性がございます。予めご了承くださいませ。除外日：5月2日（土）～5月5日（火）、7月18日（土）～19日（日）

滞在場所：YADOKARI VILLAGE 北軽井沢

料金：1か月あたり15,800円、1泊あたり13,166円※

※総額79,000円（1棟当たり6泊7日分YADOKARI VILLAGE PASS 7の料金）



料金に含まれるもの：最大4名様分の宿泊代、草津温泉の入浴チケット（大人2名様分）、高速Wifi、床暖房エアコン完備、焚き火セット（薪1束）、BBQセット（レンタル備品一式、炭3キロ分含む）、マシュマロセット、YADOKARIメンバーがセレクトした食材セット、周辺のアクティビティ紹介、YADOKARIのコミュニティビルダーのオンライン予約や滞在サポート付き

※現地までの交通費は含まれません

申込みフォーム：https://info.yadokari.net/form/village_7days

YADOKARI VILLAGE 北軽井沢について

浅間山北麓に広がる壮大な自然の中で「いつもの暮らしを、特別にする場所」

タイニーハウス型宿泊施設で大切な人とのつながりを深める、心に残るひととき。

YADOKARI VILLAGEは、都会の喧騒から離れ、自然と触れ合い、地域とのつながりを深める特別な場所です。

施設詳細はこちら：https://village.yadokari.net/

YADOKARIについて

■メッセージ

YADOKARIは、2011年3月11日に起きた東日本大震災をきっかけに、暮らしを根本から問い直す活動を始めました。この活動において、「お金・場所・時間に縛られない自由な生き方の実現」をテーマに、ミニマリズムや多拠点居住、シェアリング、そしてコミュニティや人との繋がりを重視した新しいライフスタイルを提案し、その思想や価値観の象徴として「タイニーハウス」の普及に力を注いできました。特に移動式タイニーハウスの製造・販売・プロデュースを通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

■会社概要

事業性・社会性・哲学性を共存させ、ビジョン「世界を変える、暮らしを創る」の実現を目指す「YADOKARI」。可動産・トレーラーハウスの企画・販売・製造・リユースマッチング、可動産を活用したホテルの開発・運営を行うリーディングカンパニーです。

遊休地活用や地方創生、災害支援、コミュニティ形成など、社会課題の解決にも取り組みながら、「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」、タイニーハウスの購入・情報サイト「YADOKARI.net」、中古トレーラーハウス売買サイト「TRAILER HOUSE SECOND HAND」の企画・運営等、多角的に事業を展開しています。

著書に『ニッポンの新しい小屋暮らし』（光文社）、『アイム・ミニマリスト』（三栄書房）、『未来住まい方会議』（三輪舎）、『月極本』などがあり、これらは日本のみならず、中国や韓国などアジア圏でも多数出版されています。

会社名：YADOKARI株式会社

代表者：代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい

設立日：2013年11月1日

所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-1-1 星天qlay

事業内容：可動産エリアイノベーション事業

・可動産の企画・販売・製造・リユース

・可動産ビレッジの開発プロデュース・オペレーション

会社サイト：https://yadokari.company/

ウェブメディア：https://yadokari.net/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/yadokari_mobi/

公式 Facebook : https://www.facebook.com/yadokari.mobi/