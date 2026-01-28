【焼肉きんぐ】２月25日(水)から「沖縄フェア」を初開催！21店舗で本日より先行販売

株式会社物語コーポレーション

全国で363舗を展開する『焼肉きんぐ』は、2026年２月25日(水)より期間限定で、「沖縄フェア」を初開催します。開催に先立ち、下記の店舗にて「沖縄フェア」の先行販売を2026年１月28日(水)より開始します。

期間限定「沖縄フェア」について

沖縄旅行気分が味わえる！初開催の「沖縄フェア」では、沖縄料理を『焼肉きんぐ』流にアレンジし、今しか食べられないオリジナル商品をラインナップ。

食べやすいように甘辛に仕上げた「オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ」や、熱々の石鍋でご提供する「石焼きんぐタコライス」、外はカリカリ中はしっとりの「揚げたてサーターアンダギー」などを、期間限定でお召し上がりいただけます。ぜひこの機会にご賞味ください。

・販売期間：2026年２月25日(水)～４月下旬頃予定

・販売店舗：全国の『焼肉きんぐ』

先行販売について

・先行店販売期間：2026年１月28日(水)～３月末頃予定

・先行販売店(21店舗)：

【福島】福島泉店【栃木】小山店【埼玉】蒲生店、草加店【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店【東京】羽村店、八王子松木店、板橋前野町店、中目黒店【石川】御経塚店【大阪】大東店、堺美原店【愛知】笠寺店、曙店【三重】鈴鹿店【京都】京都桃山店【岡山】岡山大供店【福岡】福岡清水店【佐賀】佐賀日の出店

「沖縄フェア」商品一覧

オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ(590円/税込649円)石焼きんぐタコライス(590円/税込649円)

炙り軟骨ソーキ(390円/税込429円)揚げたてサーターアンダギー(190円/税込209円)Calbee厚切りポテト～シークヮーサー味～(390円/税込429円)スパム玉子おにぎらず～ツナマヨ～(390円/税込429円)【沖縄県産もずく使用】もずく酢(290円/税込319円)

※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能です

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の３つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上の方)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X(旧twitter)：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/