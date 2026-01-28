バレンタインに想いを伝える甘酸っぱさ。苺とチョコレートを主役とした特別なシフォンケーキが登場！

MERCER OFFICE株式会社

世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」より、バレンタインにぴったりな華やかで可愛らしいシフォンケーキを期間限定販売いたします。


MERCER bisが贈る、2026年のバレンタイン限定シフォンケーキ。


2026年2月2日（月）～2月15日（日）の期間限定で、ストロベリーとチョコレートを主役にした、見た目にも心ときめく、バレンタインシーズンにぴったりのシフォンケーキ「ストロベリーショコラ」をご用意しました。




カカオの風味をしっかりと引き出したシフォン生地に、濃厚でなめらかなチョコレートクリームを重ね、甘酸っぱい苺のソースがアクセントとなる思わず夢中になる味わいに仕上げました。


トップにはフレッシュな苺や生チョコレートを贅沢にトッピング。見た目にもときめく、特別感あふれる仕上がりです。






パティシエが毎朝一から丁寧に仕立てる、MERCER bisのシフォンケーキ。
大切な方への想いを伝えるギフトにも、


自分へのご褒美にもおすすめの、バレンタイン限定スイーツです。





《商品概要》


~ Valentine Chiffon Cake ~


ストロベリーショコラ


・販売期間


　2025年2月2日(月)～2月15日(日)


・販売店舗


　MERCER bis(渋谷店)


・値段


　2,300円(税込)



《SHOP情報》


⚫︎MERCER bis SHIBUYA


　・渋谷店


　　渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ1F


　　03-6809-0682



《HP》


　MERCER bis：https://mercer-bis.com/


　MERCER OFFICE株式会社：http://www.merceroffice.com/



《Instagram》


　MERCER bis：https://www.instagram.com/mercer__bis/