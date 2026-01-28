バレンタインに想いを伝える甘酸っぱさ。苺とチョコレートを主役とした特別なシフォンケーキが登場！
MERCER OFFICE株式会社
世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」より、バレンタインにぴったりな華やかで可愛らしいシフォンケーキを期間限定販売いたします。
パティシエが毎朝一から丁寧に仕立てる、MERCER bisのシフォンケーキ。
MERCER bisが贈る、2026年のバレンタイン限定シフォンケーキ。
2026年2月2日（月）～2月15日（日）の期間限定で、ストロベリーとチョコレートを主役にした、見た目にも心ときめく、バレンタインシーズンにぴったりのシフォンケーキ「ストロベリーショコラ」をご用意しました。
カカオの風味をしっかりと引き出したシフォン生地に、濃厚でなめらかなチョコレートクリームを重ね、甘酸っぱい苺のソースがアクセントとなる思わず夢中になる味わいに仕上げました。
トップにはフレッシュな苺や生チョコレートを贅沢にトッピング。見た目にもときめく、特別感あふれる仕上がりです。
大切な方への想いを伝えるギフトにも、
自分へのご褒美にもおすすめの、バレンタイン限定スイーツです。
《商品概要》
~ Valentine Chiffon Cake ~
ストロベリーショコラ
・販売期間
2025年2月2日(月)～2月15日(日)
・販売店舗
MERCER bis(渋谷店)
・値段
2,300円(税込)
《SHOP情報》
⚫︎MERCER bis SHIBUYA
・渋谷店
渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ1F
03-6809-0682
《HP》
MERCER bis：https://mercer-bis.com/
MERCER OFFICE株式会社：http://www.merceroffice.com/
《Instagram》
MERCER bis：https://www.instagram.com/mercer__bis/