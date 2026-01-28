シーンに合わせて選べるコーヒーブランド「COFFEE STYLE UCC」西日本エリア初出店！日本有数の繁華街 大阪・梅田に「COFFEE STYLE UCC ディアモール大阪店」2月5日オープン

コーヒースタイルユーシーシー株式会社

COFFEE STYLE UCC株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：西本圭吾）は、シーンに合わせて選べるコーヒーブランド「COFFEE STYLE UCC」の新店舗を、ディアモール大阪に2026年2月5日（木）にオープンいたします。本出店は、「COFFEE STYLE UCC」として、西日本エリア初出店となります。

新店舗（以下、ディアモール大阪店）では、メインブランドである1杯分ごとに真空パックした、ご家庭でも挽きたての香りと味わいをお楽しみいただけるコーヒー「CAFE@HOME」をはじめ、コーヒーに合わせて楽しめるフードや雑貨もご用意いたします。

■ディアモール大阪店出店について

※画像はイメージです。

「COFFEE STYLE UCC」は、 UCCグループが展開する、コーヒーの新しい楽しみ方を提案するブランドです。

ご自身で楽しむだけでなく、ギフトやご友人・ご家族への手土産としてもご利用いただける製品を多数取り揃えています。お客さまからは、従来のコーヒーにはない斬新な形状と、コンパクトで愛らしいデザインがご好評をいただいております。

このたび、日常使いから手土産選びまで幅広いニーズに応えるため、関西最大級のターミナル駅である大阪・梅田に新店舗をオープンいたします。より多くのお客さまに、コーヒーを通じて豊かなライフスタイルをご提案してまいります。

■CAFE@HOMEとは

COFFEE STYLE UCCのメインブランドである「CAFE＠HOME」。

産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しいというコンセプトで製品を展開しています。

スイーツやグルメに合わせる『Food with Coffee』や1日の中のシーンに合わせる『Life with Coffee』、見た目もかわいいキャラクターコラボ製品も展開。色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better（さあ、こころを上向きに）」という想いを込めています。

UCC 独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パックし、ご家庭でも挽きたての香りと味わいをお楽しみいただけます。フィルターも付属しており、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる製品です。今日の気分に合わせて、あなたにぴったりの1杯を「CAFE＠HOME」はご提供します。

■オープンに先駆けたギフト体験型ショップの開催

ディアモール大阪店のオープンに先駆け、2026年1月30日（金）～2月1日（日）の3日間、梅田 蔦屋書店内にて、ギフト体験ショップ「CAFE@HOME at Flower Shop」を開催します。

真空パックのドリップコーヒー「CAFE@HOME」とペーパーフラワーを組み合わせた商品を特別価格（税込100円）でご購入いただけます。

会場では、「CAFE@HOME」の手軽さや香りを体感いただくとともに、『Food with Coffee』、『Life with Coffee』といった、シーンに合わせたコーヒーの選び方・楽しみ方をご紹介します。

新店オープンに先駆け、「COFFEE STYLE UCC」の世界観をひと足早くご体験ください。

詳細はこちらをご覧ください。

（ニュースリリースURL：https://www.ucc.co.jp/company/news/2026/rel260120.html）

■ディアモール大阪店 開店記念キャンペーン

期間：2026年2月5日（木）～2月22日（土）

期間中、税込1,800円以上お買い上げのお客さまに、ペーパーフラワー付き「CAFE@HOME」1個をプレゼントいたします。 ※数量限定、なくなり次第終了となります。

■COFFEE STYLE UCC ディアモール大阪店 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114342/table/53_1_632297114a98c59ca6cac0d77c442563.jpg?v=202601281121 ]