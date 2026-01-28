ラブグラフ「トラベル」第1弾！瀬戸内ブランドコーポレーショングループと提携

株式会社ラブグラフ

出張撮影サービス「Lovegraph（ラブグラフ）」を運営する株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）は、2025年11月に新設した「トラベル部門」における第一弾の取り組みとして、「株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション（本社：広島県広島市、代表取締役：田部井智行、以下「瀬戸内ブランドコーポレーション」）グループ（SBCグループ）が運営する複数の宿泊施設」と提携いたしました。

本提携により、瀬戸内エリア一帯に広がるSBCグループの各宿泊施設において、宿泊とプロカメラマンによる撮影がセットになった専用プランの提供を開始します。旅先での記念日体験をより特別な思い出として残すとともに、写真を通じて地域の魅力を発信し、持続可能な観光と地域活性化の実現を目指します。

▪︎提携概要

今回の提携では、SBCグループが展開する瀬戸内各地の個性豊かな宿泊施設を対象に、ラブグラフが撮影プランを共同開発・提供します。

旅行者は宿泊予約と同時にプロカメラマンによる撮影体験をワンストップで申し込むことができ、その土地ならではの風景に溶け込んだ「一生モノの思い出」を写真に残すことが可能になります。

▪︎第一弾 対象施設（順次拡大予定）

１.せとうちサイクルステイズ広島宇品（広島県） 【テーマ：サイクリング島旅】

瀬戸内の島々を自転車でめぐる“島旅”をテーマに、サイクリング風景や旅のアクティブな時間を切り取る撮影体験を提供します。

https://setouchi-cycle-stays-hiroshima.jp/

２.俵山まちごと旅館 / 俵山温泉（山口県）【テーマ：昭和レトロな街並み】

“昭和レトロ”の趣を残す俵山温泉街を舞台に、地域内事業者と連携した撮影体験を実施。記念日撮影に加え、写真撮影教室の開催や観光プロモーション支援など、地域全体でのブランディングを展開予定です。

https://www.chillnn.com/198a114032dfc

３.せとうち古民家ステイズ（広島県） 【テーマ：日本の原風景】

日本の原風景を感じる古民家で、季節の光や風景を背景に撮影。家族旅行や三世代旅行など、時間を超えて受け継がれる大切な記念日を記録します。

https://cominca-stays.jp/



(https://cominca-stays.jp/)４.湖畔ステイズ庄原（広島県） 【テーマ：アウトドアグランピング】

国営備北丘陵公園内にあるグランピング施設。広大な自然の中で、焚火を囲むシーンやアクティビティなど、家族や仲間の絆を深める瞬間を捉えます。

https://www.glamping-hiroshima.com/

５.せとうちアイランドステイズ周防大島（山口県） 【テーマ：愛犬との旅（ワンちゃんフォト）】

愛犬とともに過ごすグランピング滞在を記録する専用プラン。家族の一員であるペットとの旅の思い出を、プロの技術で美しく残します。

https://www.yamaguchi-setouchi-glamping.com/

▪︎代表コメント

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 田部井 智行 氏

せとうち（瀬戸内）エリアは、独自の生活文化や美しい風景が残る魅力的な場所です。私たちは地域の文化や人とのつながりを感じられる滞在体験を大切にしています。ラブグラフ様との提携により、旅の時間を記録するだけでなく、地域そのものの魅力を発信する新しい観光の形が生まれると確信しています。写真を通じて、せとうちの穏やかな風景と人の温かさを国内外に届けていきたいと考えています。

株式会社ラブグラフ 代表取締役 駒下純兵

ラブグラフは“人の想いを写す”ことを軸に、写真の力で人と地域をつなぐ活動を続けてきました。今回の提携を通じて、旅の中のかけがえのない瞬間を形に残すだけでなく、地域とともに“新しい旅の文化”を育んでいけることを嬉しく思います。瀬戸内の豊かな風景や暮らしの魅力を、国内外の多くの方に感じていただけるよう取り組んでまいります。

▪︎今後の展開

ラブグラフでは、今回の提携を皮切りに、全国の宿泊施設や地域事業者との協業を加速させ、「旅先での記念日撮影」を観光体験の新しいスタンダードとして定着させていくことを目指します。

また、山口県長門市の俵山温泉を中心に俵山まちごと旅館から始まった「エリアブランディング型プロジェクト」に、2026年からは撮影体験・学び・発信を組み合わせて、これをさらに発展させていく予定です。

Lovegraph(ラブグラフ)（ https://lovegraph.me ）は、「世界中の愛をカタチに」をビジョンに掲げ、家族やカップルのおでかけにプロのカメラマンが同行する出張撮影サービス「Lovegraph」を運営。累計撮影件数は17万組を超え、日本全国でサービスを展開しています。また、Lovegraphアカデミー（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております。



Lovegraphアカデミー（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております。

株式会社ラブグラフ

社名 ：株式会社ラブグラフ（Lovegraph Inc.）

代表取締役：駒下純兵、本間達也

設立 ：2015年2月12日

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

事業内容 ：

１.撮影事業：

「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、出張撮影サービス「Lovegraph」「Capture My Japan」を日本全国で展開しています。

２.教育事業：

初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向けの写真教室「Lovegraphアカデミー」を開催しています。



コーポレートサイト：https://corporate.lovegraph.me/

Instagram：https://www.instagram.com/lovegraph_me/