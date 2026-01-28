Maison Blanche、ニセコでワイン／リカーオークションを開催（2026年1月31日土曜日15時） -ドメーヌ・タカヒコからの出品もー
カタログ表紙
開催の背景
Maison Blanche株式会社は、日本の文化や価値あるプロダクトを国内外へ発信することを目的に設立されました。オークションを通じて、日本ワインをはじめとする希少ボトルの魅力と背景を丁寧に伝え、コレクターが守り育ててきたコレクションが次の担い手へ渡る場をつくります。
本オークションでは、単なる換金・投資の場にとどまらず、審美性・文化性・コミュニティ性を備えた
“体験としてのオークション”を志向します。落札の瞬間から「誰と、どこで、どのように味わうか」までを想像できるような時間と出会いを提供します。
オークションの詳細下見会
日時：２０２６年１月２９日（木曜日）１５時ー１７時
場所；日比谷パレス 東京都千代田区日比谷公園１ー６
オークション
日時：２０２６年１月３１日（土曜日）１５時ー （会場は１４時３０分ー）
場所：The １８９８ Niseko 北海道虻田郡倶知安町樺山５２ー５０
オークションアイテム
＜スペシャルロット＞
ドメーヌ・タカヒコのオーナーである曽我貴彦氏より、余市町への寄付を目的として、氏が大切に保管されてきたワインを特別ロットとしてご出品いただきます。
Lot 68
Lot 68｜ドメーヌ・タカヒコ
ナナツモリ ブラン・ド・ノワール 2017／2020（2本セット）
予想落札価格：20,000円～200,000円
入手困難なブラン・ド・ノワールのヴィンテージ違いを一度に楽しめるセットです。
Lot 69
Lot 69｜ドメーヌ・タカヒコ
ナナツモリ ピノ・ノワール 2017
（亜硫酸添加／無添加・2本セット）
予想落札価格：20,000円～250,000円
同一ヴィンテージ・同一キュヴェで、亜硫酸添加の有無による表情の違いを比較できる希少ロットです。造りの差が香味に与える影響を体験でき、テイスティングとしての価値も高いセットとなります。
※2017年は、レストラン「Noma」でドメーヌ・タカヒコのワインが採用された年としても知られます。
＜その他＞
リベール パテール
Lot 35-39｜リベール・パテール（ボルドー）
各1本
予想落札価格：400,000円～550,000円
ボルドーの常識を覆す哲学的生産者として注目され、極少量生産。国内流通も限られる希少ロットです。2010年ヴィンテージは生産本数が特に少ないことで知られます。
ルフレーヴシリーズ
Lot 42 Lot43| ドメーヌ ルフレーヴ
（ブルゴーニュ）
ムルソー スール ド ダーヌ
ピュリニー モンラッシェ レ コンベット
ピュリニー モンラッシェ クラヴォワイヨン
ピュリニー モンラッシェ レ フォラティエール
ピュリニー モンラッシェ レ ピュセル
シュバリエ モンラッシェ
ビアンヴニュ バタール モンラッシェ
バタール モンラッシェ
各 2011年水平8本セット
（村名～特級畑まで）
予想落札価格：500,000円～800,000円
2011年ヴィンテージで、村名から特級畑までを網羅する水平セット。テロワールと作り手の哲学を立体的に理解できる構成です。
その他、DRCなど
Lot 70
Lot 70
十四代
特等雄町、龍月、双虹、七垂二十貫、龍泉
5本セット
予想落札価格 630,000円～1,200,000円
Lot 78
Lot 78｜イチローズ モルト キング・オブ・ダイヤモンズ
（2005） 720ml／56%
予想落札価格：2,000,000円～4,000,000円
極めて希少性の高いファーストエディションで、世界限定124本。コレクターズアイテムとしての価値に加え、味わいの完成度でも評価される特別な1本です。
その他、ルイ１３世など
Lot 75
Lot 76
カタログ：
https://maison-blanche.co.jp/catalog/?id=0ba1257f-e28e-4547-8f93-3bd6f954378a
出品アイテム詳細
https://live.maison-blanche.co.jp/jp/lots.php?fid=1
