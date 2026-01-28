開始わずか数日で目標5,000%突破！安政3年創業の萬古焼窯元・華月、台湾最大級クラファンで土鍋『INAHO』が快進撃。達成率は現在11,000%を超え、日本の「炊飯文化」が台湾を席巻。

株式会社華月

萬古焼（ばんこやき）の産地、三重県四日市市で安政3年（1856年）から続く窯元、株式会社華月（本社：三重県四日市市、代表取締役：藤井純子）は、2026年1月7日より台湾最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「zeczec（嘖嘖）」にて開始した萬古焼・土鍋『INAHO』のプロジェクトにおいて、公開から約3週間で目標金額の11,265%（約340万台湾ドル：日本円で約1,700万円）（※2026年1月27日時点）を達成したことをお知らせいたします。

▼台湾「zeczec（嘖嘖）」プロジェクトページ

https://www.zeczec.com/projects/inaho

※プロジェクト期間： 2026年1月7日（水）～ 2026年2月6日（金）

台湾進出の背景：共通する「米食文化」に本物の道具を

華月にとって、台湾でのクラウドファンディング挑戦は今回が2度目となります。

前回実施した超軽量土鍋『KOKURYU』のプロジェクト（※）では、現地のサポーターから萬古焼の「機能性」と「デザイン」に対し、予想以上の温かい評価をいただきました。

今回はさらに一歩踏み込み、日本と台湾共通の食文化である「お米」をより美味しく味わっていただくため、創業169年の技術を結集した「失敗しない炊飯土鍋」での挑戦を決意しました。

（※）参考：前回実施した『KOKURYU』プロジェクトページ

https://www.zeczec.com/projects/kokuryu

目標金額の16,144%（約480万台湾ドル：日本円で約2,400万円）を達成しました。

台湾zeczecでも支持された『INAHO』3つの特徴

1. 火加減調整なしで「料亭の味」。特許技術が生んだ究極の炊飯鍋

萬古焼の伝統的な技術と、火にかけても割れない「ペタライト」を含んだ独自の陶土を使用。難しい火加減の調整をすることなく、加熱して火を止めるだけで、お米の甘みを最大限に引き出します。

2. 吹きこぼれを防ぐ「二重蓋構造」

内蓋と外蓋の二重構造により、鍋内部に圧力をかけながら炊き上げます。これにより、吹きこぼれを防ぐだけでなく、お米の芯までふっくらとした仕上がりを実現。台湾のユーザーからも「こんなに簡単に炊けるとは思わなかった」と驚きの声が寄せられています。

3. 現代の暮らしに馴染むデザインと機能性

伝統工芸品でありながら、現代のキッチンに合うスタイリッシュなデザイン（SHIRO／KUROの2色展開）。電子レンジやオーブンなど多様な熱源に対応しており、炊き上がったご飯が冷めてもINAHOごと温め直せ、炊きたての美味しさが蘇ります。

▼INAHOの詳細はこちら

https://www.donabe.info/products/inaho

今後の展望：日本の技術を、アジアの食卓へ

今回のzeczecでの反響を通じ、言葉や文化が異なっても「美味しいご飯を食べたい」という想いは共通であることを実感いたしました。

華月はこれからも、創業の地である四日市でのものづくりを何より大切にしながら、萬古焼の魅力が国境を越えて伝わるよう、一つひとつ丁寧な製品開発に取り組んでまいります。日本、そして台湾の皆様の食卓を温める存在として、息の長いブランドを目指します。

株式会社華月について

安政3年創業。四日市市の地場産業である萬古焼の窯元として、伝統を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた耐熱陶器を製造しています。「100年経っても色褪せない日本の伝統」を次世代へ繋ぐため、機能性と美しさを兼ね備えたものづくりを続けています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社華月

所在地：三重県四日市市羽津山町20-9

代表者：藤井純子

創業：1856年（安政3年）

公式サイト：http://www.donabe.info/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kagetsu_1856/



取材・製品に関するお問い合わせはこちら：https://www.donabe.info/pages/contact

＜参考情報：国内での展開＞

なお、国内においては現在、クラウドファンディング「Creema SPRINGS」にて、同技術を応用した超軽量土鍋『KOKURYU』のプロジェクトを実施しております。

国内プロジェクトページ：https://www.creema-springs.jp/projects/kokuryu