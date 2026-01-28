カンボジアの若き才能で日本のIT人材不足を解消。オフショア拠点開発を行う日本法人「GridJapan株式会社」を設立 ～カンボジアの未来と日本のDXを加速させる「架け橋」へ～

GridWorld合同会社

最先端のデジタルプロダクト開発やAI活用コンサルティングを展開するGridWorld合同会社（本社：東京都品川区、代表：飛峪龍一、以下GridWorld）は、日本国内でのサービス提供体制を強化し、深刻化する日本のIT人材不足の解消に貢献するため、日本法人「GridJapan株式会社」（本社：東京都港区、代表：和泉良祐、以下GridJapan）を設立いたしました。

GridJapanは、カンボジア王国プレイベン州プレアスダッチ郡での教育支援活動を通じて育成したIT人材を活用し、日本企業向けのラボ型オフショア開発やDX支援を提供することで、日本とカンボジア双方の持続的な成長を目指します。

■ 設立の背景：教育支援から生まれた実践的な共創モデル

GridWorldは、代表および主要メンバーがカンボジア政府公認のNGO法人「e-FAD（Education for a Sustainable Cambodia）」の活動に参画し、カンボジア王国プレイベン州プレアスダッチ郡において教育支援や地域貢献に取り組んできました。

カンボジア日本友好学園でのボランティア活動

同地域では日本からの支援を背景に日本語教育が行われている一方、地方ゆえに高度な教育機会や就業機会に恵まれない若者が多く存在しており、GridWorldはIT技術指導や日本語教育、野球教室や歯科検診のサポートなど、多面的な支援を継続しています。

GridJapanメンバーによる日本語教育

また、日本における移民・外国人材との共生という社会課題に対し、GridWorldは「言語能力」だけでなく「文化や商習慣への理解」を重視しています。現地の日本語教育の現場に深く関わり、語学だけでなく日本のビジネス慣習やマナー、価値観を直接伝えることで、日本企業と円滑に協働できる高度IT人材の育成に取り組んでいます。

こうした教育支援の枠組みを一歩進め、現地の若者が身につけた技術と知見を日本のビジネス現場で発揮できる「場」をつくること、そして持続可能な自立を支援することが、GridJapan設立の目的です。

カンボジアのGridJapanオフィス（郡庁舎敷地内）

■ 日本のIT人材不足とカンボジアの可能性をつなぐオフショアモデル

日本では、2030年に最大約79万人のIT人材が不足すると予測される「2030年問題」に直面しており、企業のDX推進においても人材確保が大きな課題となっています。一方で、平均年齢が若くデジタル経済への移行を国策として進めるカンボジアには、次世代のIT業務を担うポテンシャルを持った人材が多数存在します。

GridJapanは、単なるコストメリットを目的としたオフショア開発ではなく、以下の2点を軸に、日本とカンボジアが共に成長できる環境の構築を目指します。

・「顔の見える」高品質な開発体制

e-FADで培った信頼関係を背景に、現地エンジニアと日本のクライアントをダイレクトにつなぎ、日本の商習慣を理解したブリッジエンジニアが間に入ることで、品質とコミュニケーションの両面で安心できる開発体制を実現します。

・持続可能な社会貢献のサイクル

e-FAD

GridJapanでの事業活動を通じて同地域の人材を採用・育成し、その知見や利益の一部をe-FADを通じたカンボジア王国プレイベン州プレアスダッチ郡の教育支援や地域活性化に還元することで、「仕事が教育を支え、教育が新たな人材を生む」循環をつくります。

さらに、現地での運営体制をより強固にするため、カンボジア現地法人「GridCambodia」の設立準備も進めています。

■ 学生との国際交流を日本語で気軽に。オンラインサロン『みらいラボ』を運営

GridJapanでは、カンボジアの学生たちとの継続的な交流と学びの機会を創出するため、国際交流オンラインサロン「みらいラボ」を運営を開始しました。

オンラインサロン「みらいラボ」

「みらいラボ」は、日本語を学ぶカンボジアの学生と、日本の社会人・学生がオンラインでつながり、国際交流と地域課題の解決プロジェクトに一緒に取り組むコミュニティです。

参加者は、メンバー限定のオンラインスペースで現地の学生たちと日本語で日常会話をしたり、オンラインミーティングをしたり、「村の様子を教えて」「学校の授業風景を見せて」などのやり取りを通じてリアルな海外の日常に触れることができます。

また、校舎の老朽化問題や水質問題、交通安全、スポーツ振興など、プレアスダッチ郡ならではの地域課題をテーマにしたプロジェクトに、学生と一緒に関わることも可能です。さらに、限定コンテンツでは、参加者自身が「日本語講師」としてオンラインレッスンに登場し、日本語での会話や簡単な指導を行うプログラムも用意しています。

国際協力や教育に関心のある方が、「まず一歩」踏み出せる実践の場として、オンライン・オフライン双方での交流機会を提供しています。

「みらいラボ」には、無料で参加できるエントリーコースから、限定コンテンツやギフト支援付きの有料コースまで、複数のプランを用意しています。会費の一部は、NGO法人e-FADへ寄付し、プレアスダッチ郡の教育支援や地域づくりの活動に充てられ、参加そのものが現地の子どもたちの未来を支える仕組みとなっています。

・オンラインサロン「みらいラボ」

サイト：https://gridjapan.com/service/salon-mirai-lab(https://gridjapan.com/service/salon-mirai-lab)

プレアスダッチ郡での活動を通じて、現地の若者たちの学ぶ意欲や挑戦する姿勢に日々刺激を受けています。日本は彼らにとって憧れの存在であり、彼らの技術と情熱は、日本企業のDXを力強く前進させる大きな原動力になると確信しています。GridJapanは、テクノロジーと教育を軸に、日本とカンボジアの未来を豊かにするパートナーとして、両国をつなぐ架け橋となることを目指してまいります。

リニューアルした「みらいラボBLOG」も宜しくね♫

【会社概要】

■ GridJapan株式会社

所在地：東京都港区赤坂2-16-6

代表者：和泉良祐、飛峪龍一（共同代表）

事業内容：高度IT人材の育成・提供、DX支援、ラボ型オフショア開発、WEBサイト制作事業等

カンボジア拠点：Preah Sdach, Cambodia

公式サイト：https://gridjapan.com/

提供サービス：

・オフショア・ラボ型開発 サイト：https://gridjapan.com/service/offshore-labo

・WEBサイト・LP制作 サイト：https://gridjapan.com/service/web-production

・オンラインサロン「みらいラボ」 サイト：https://gridjapan.com/service/salon-mirai-lab

・「みらいラボBLOG」 サイト：https://ai.gridworld.co/

お問い合わせは、こちら(https://gridjapan.com/inquiry)から。

■ GridWorld合同会社

所在地：東京都品川区西五反田1-26-2-911

代表者：飛峪龍一

事業内容：システム受託開発、ブロックチェーン開発、DXメディア運営

カンボジア拠点：Phnom Penh, Cambodia

公式サイト：https://gridworld.co/

■ 協力NGO団体

名称：e-FAD (Education for a Sustainable Cambodia)

主な活動地：カンボジア王国プレイベン州プレアスダッチ郡

公式サイト：https://e-fad.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

GridWorld合同会社 電話番号：03-6403-4984

お問い合わせフォームは、こちら(https://gridworld.co/contact_form)から。