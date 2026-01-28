【地球NASAランドセル(R)】ランドセルマルシェ2026(全7会場)に参加いたします

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、ランドセルマルシェ2026(全7会場)に参加いたします。

NASAの為に開発された衝撃吸収材テンパーフォーム(R)を使用した地球NASAランドセル(R)を中心に、直販限定モデルを含む全ラインナップを展示販売いたします。

ぜひご家族でご来店頂き、実際に背負って背負い心地や機能性、色など様々な角度からご検討下さい。皆様のご来店お待ちしております。

イベント詳細

ランドセルマルシェ in 名古屋

日程

１.5月9日(土) ２.5月10日(日)

会場名

名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 9F 展望ホール

〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上２丁目６－３



ランドセルマルシェ in 大阪

日程

１.5月16日(土) ２.5月17日(日)

会場名

天満橋OMM ビル2階 F・F2ホール

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７－３１



ランドセルマルシェ in 金沢(主催：HAB北陸朝日放送)

日程

１.5月30日(土) ２.5月31日(日)

会場名

金沢勤労者プラザ 1F多目的室

〒920-0022 石川県金沢市北安江３丁目２－２０



ランドセルマルシェ in 東京

日程

１.6月6日(土) ２.6月7日(日)

会場名

TOC有明コンベンションホール 4F WEST1～4

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目５－７



ランドセルマルシェ in 神奈川

日程

１.6月13日(土) ２.6月14日(日)

会場名

川崎コンベンションホール

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町２丁目２７６－１(パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト 2階)



ランドセルマルシェ in 千葉

日程

１.6月20日(土) ２.6月21日(日)

会場名

幕張メッセ 国際会議場2F 国際会議室

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１ 国際会議場



道新presents ランドセルマルシェin 札幌2026

日程

１.6月27日(土) ２.6月28日(日)

会場名

北海道自治労会館 5階大ホール

〒060-0806北海道札幌市北区北6条西7丁目5-3

ランドセルマルシェとは

「ランドセルマルシェ」は、新しいランドセルとの出会いをお届けする特別な展示会イベントです。

日本製で、機能性にも優れた高品質なランドセルメーカーのみを厳選してご紹介いたします。

沢山のランドセルを実際に手に取り、素材や色、機能をご確認ください。ご家族皆さんで楽しみながら納得のいくランドセル選びをサポート致します。



※各会場ではクレジットカード決済のみ、現地にて予約受注が可能です。

※詳細、ご予約はランドセルマルシェサイト2026が準備でき次第ご案内いたします。

※お問い合わせに関しましては、弊社含む、各参加企業まで直接お願いいたします。

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

衝撃吸収材テンパーフォーム(R)

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

画像は2026年度カタログ

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

Twitter https://twitter.com/chikyunasa

LINE https://lin.ee/z18kMSk