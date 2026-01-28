LTSのMPM事業、事例第２弾「健康科学評価アカデミー」設立

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：樺島 弘明、以下LTS）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下NEDO）により採択され、推進している「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM・以下PALETTE）」において、2026年1月、岡山大学発ベンチャーの株式会社健康科学評価アカデミー（本社：岡山市）が設立されたことをお知らせします。PALETTEでの2件目の事業化事例となります。

■事業・会社概要

このたび、岡山大学病院で薬剤部講師などを務める濱野裕章氏と、経営人材として医療系スタートアップで経験豊富な池田宇大氏のマッチングにより、健康科学評価アカデミー設立に至りました。岡山大学津島キャンパスの「共創イノベーションラボ（KIBINOVE）」に本社を置き、健康食品やサプリメントなどの臨床試験受託、薬学部生のキャリア教育事業など「未病予防医療」に取り組みます。

設立：2026年1月5日

資本金、株主：150万円、代表その他役員陣

役員：代表取締役・濱野裕章（岡山大学学術研究院 医療開発領域 薬剤部 講師・副部長、九州大学システム情報科学研究院 学際情報学特別部門 准教授）



■濱野裕章 薬剤師に求められる社会的役割として未病予防医療があります。自治体などと連携して食品やヘルスケアに関する臨床研究を行い、未病予防領域のエビデンスをつくり、多くの人が病気にならない未来を創ることができると考えています。



略歴 2013年から徳島大学病院薬剤部にて薬剤師として従事。2021年、徳島大学病院・総合臨床研究センター特任助教、2022年、岡山大学病院で薬剤部講師。2026年1月、株式会社健康科学評価アカデミーを設立、代表取締役に就任。

■池田宇大 アカデミアとビジネスの接点は少なく、両社つなぐ事業やプラットフォームは有意義だと考えています。すでに、契約確度の高い企業もあり、（一財）松本ヘルス・ラボ（長野県松本市）とは、“健康増進・臨床研究モデル”を構築するため、連携協定を締結しました。



略歴 2008年、岐阜薬科大学薬学部卒業。病院の経営コンサルティングで大学病院や自治体病院、公的病院の経営改善、HR業界の採用支援コンサルティングに従事。医療系スタートアップを共同創業。スタートアップ・ベンチャーを4社経験。

【PALETTE by LTSについて】

大学等で研究されている未来技術を発掘し、経営人材とのマッチングを進めています。MPM事業趣旨の下で、PALETTEではスタートアップ事業の創出・成長を行い、地方のスタートアップ創出のモデル構築を目指しています。

※経営人材：自らが起業またはスタートアップの経営者として参画することを志向する人材で、スタートアップの成長にとって不可欠なビジネス経験や知識等を有する人材であり、Chief Executive Officer（CEO）候補人材等を想定するが、その役割を担える人材を広義に捉え、経営参画する強い意志がある人材、将来の経営を担うための経験や知識を習得している人材、さらに広義のChief Operating Officer（COO）、Chief Financial Officer（CFO）、Chief Technology Officer（CTO）等のいわゆるCXO 人材等を含む。

■注釈

【株式会社エル・ティー・エスについて】

東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6560） ＵＲＬ：https://lt-s.jp/

株式会社エル・ティー・エスは、デジタル時代のベストパートナーを目指し、お客様の変革実行能力を高めるためのコンサルティングを主軸としたプロフェッショナルサービスと、IT業界の企業や人材をつなぎ新しいビジネス機会を創出するプラットフォーム事業を運営しています。

