小学生に大人気の話題の習い事“マインクラフト”の世界で学ぶ次世代のプログラミング教室「プロクラ」 KDDIとパートナー契約を締結し携帯ショップを“新しい学習拠点”へ

株式会社KEC Miriz

全国にプログラミング教室「プロクラ」を約700教室展開する株式会社KEC Miriz（読み：ケーイーシーミライズ、本社：大阪府大阪市、取締役社長：冨樫 優太、以下KEC Miriz）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下KDDI）とau Styleおよびauショップの正式コンテンツとして、プロクラを導入する業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

今回の契約を通して、第一弾として、全国の約60か所のau Styleをメインとしたキャリアショップにて、「プロクラ Supported by au」の導入が決定し、2026年3月から6月にかけて、順次開校を予定しています。また第二弾は、2026年8月以降、auショップをメインとしたキャリアショップにて、順次開校を予定しています。

■子どもに絶大な人気を誇るプログラミング教室「プロクラ」をau Style/auショップへ展開

KEC MirizとKDDIは、子どもたちの新たな学習拠点を創出・拡大していくこと、教育分野を手掛けることでのauブランドの更なる地域密着・独自性の創出を目的に、2026年1月に業務提携契約を締結しました。

KEC Mirizは2020年にプログラミング教室「プロクラ」を開講し、5年にわたって学習塾やスポーツクラブなど、子どもが集まりやすい施設への導入を進めることで、地域に根ざした学びの場として展開してきました。こうした取り組みをさらに発展させる形で、同社は、より日常生活に近い場所で子どもたちがプログラミングに触れられる環境づくりとして、au Style/auショップでの導入に取り組んでいます。

au Style/auショップは、子どもだけでなく保護者も日常的に足を運びやすい生活動線上にある、「用事のついでに立ち寄れる、安心感のある学びの場」として高い親和性を持つ点が特長です。今回の「プロクラ」と「KDDI」の連携により、au Style/auショップの正式コンテンツとして「プロクラ」を導入し、これまでの「習い事教室」という枠を超え、子どもたちがより気軽に学びに触れられる地域に密着した新しい学習拠点としての立ち位置を確立していきます。

■「プロクラ」について

プロクラ オリジナルワールド

KEC Mirizが提供する「プロクラ」は、小中学生を対象に、世界的に親しまれている“マインクラフト”の世界観を活用し、「MakeCode（メイクコード）」によるビジュアルプログラミングを通じて学ぶプログラミング教室です。「創造性と表現力を育む」を理念に、楽しみながら主体的に学べる授業を展開しており、現在も全国で教室数を拡大しています。

プロクラ公式HP：https://www.programming-cloud.com/

■「プロクラ」と「KDDI」の連携概要

今回の「プロクラ」と「KDDI」の連携によって、au Style/auショップにて「プロクラ」が正式コンテンツとして導入されます。

第一弾として、au Styleをメインに2026年3月～6月にかけて全国約60店舗への導入、第二弾として、auショップをメインに2026年8月以降に多数店舗への導入を予定しています。

「通信」と「教育」というそれぞれの既存ビジネスの枠を超えて、au Style/auショップがプログラミング教育という付加価値を新たに地域の皆様に提供することにより、プログラミング教育をより身近な存在として広げていくだけでなく、au Style/auショップがさらに地域に密着した存在となることを目指します。両社が協力し合うことで、より一層全国の地域社会に「通信×教育」の新価値を広く届けてまいります。

■KDDI株式会社 佐々木 正見 コメント

KDDI株式会社 執行役員

パーソナル事業本部 副事業本部長 兼 パーソナル第1営業本部長

佐々木 正見

KDDI株式会社・佐々木 正見

KDDIは「誰もが思いを実現できる社会をつくる」をスローガンに、未来人財育成の観点から、これまでも、お子さま向けの多様な学習機会の提供や、スタートアップの中長期的な支援などを通じ、未来社会の持続的成長を支える人財育成に貢献してまいりました。 今回、同じ"想い"を掲げ、教育事業を運営するKEC Miriz様と業務提携し、当社の重要な顧客接点であるau Style/auショップにて「プロクラ Supported by au」を開校することで、上記取り組みをより一層拡大していくと共に、全国に広がるau Style/auショップを起点として、各地域に寄り添い、将来に向けてICT・DXを支える人材創出のための教育支援を推進してまいります。

■株式会社KEC Miriz 冨樫 優太 コメント

株式会社KEC Miriz 取締役社長

冨樫 優太

株式会社KEC Miriz・冨樫 優太

どれだけ時代が変化しても、人とのつながりの中で自分らしさを見つけ、しなやかに活躍できる人を育てていきたい、という想いのもと、私たちは新しい時代にふさわしい良質の教育を追求し、理念を共にするお客様と一緒に、社会に「教育」を届けています。

今回のKDDI様とのパートナー契約も、そうした想いでつながったご縁です。グループとして培った40年以上にわたる教育ノウハウ、多種多様な業種で全国700教室以上を運営してきた経営ノウハウをもとに、通信業界という新たな市場開拓をKDDI様と一緒に行えることに深く感謝すると共に心強く思っています。今回の業務提携を大きなチャンスとして、「通信×教育」で市場にパラダイムシフトを起こし、日本社会に大きなインパクトを与えてまいります。

■KDDI株式会社 会社概要

社名 KDDI株式会社（英文名称：KDDI CORPORATION）

所在地 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

設立 1984年6月1日

代表者 代表取締役社長CEO 松田 浩路

事業内容 電気通信事業

公式HP：https://www.kddi.com/

■KEC Miriz 会社概要

KEC Miriz オフィス風景

社名 株式会社KEC Miriz

所在地 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 あべのハルカス33F

設立 2020年1月1日

代表者 取締役社長 冨樫優太

事業内容

小中学生向けプログラミング教材「プロクラ」の開発・運営・販売事業

高校生向け学習教材「プロクラ情報I」の開発・運営・販売事業

小中学生向けオンライン英会話教材「CHATTY」の開発・運営・販売事業

奈良県を中心に大阪や京都で学習塾などを運営するKECグループ（株式会社KEC Glows（旧：株式会社ケーイーシー）、奈良県生駒市）が母体となり、教育にテクノロジーを活用する「EdTech（エドテック）」分野を手がける会社として2020年1月に設立。 “唯一のオリジナルワールド”を教材にしたプログラミング教室「プロクラ」、オンライン英会話「CHATTY（チャッティー）」を展開するほか、全国の学習塾、学校法人に向けたEdTech中心の教材開発・販売、教育産業の経営サポートを手がけ、東京都世田谷区様をはじめ、全国の自治体とも協力し、地域活性イベントも多数企画・運営しています。

KEC Miriz公式HP：https://www.kec-miriz.com/

プロクラ公式HP：https://www.programming-cloud.com/

（KEC Glows公式HP：https://www.kec.gr.jp/）