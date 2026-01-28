【クラフトマンシップ×サステナブル】メイン州発・Flowfold(R)(フローフォールド)から、春の陽光にタフな輝きを添える新作が登場！
アルコ株式会社
アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ・メイン州発のサステナブルなアウトドアブランド・Flowfold(R)(フローフォールド)から、優れたマテリアルを使用した新作/新色が登場いたしました
■ 新作ラインナップ
【Gridstop Optimist Backpack】
ベストセラーである「Optimist」と同コレクションであり、新素材のGridstop ECO(超高分子量ポリエチレン)を使用した新モデル
多目的に使える普段使いのポーチ。「Essentialist」の名の通り、最低限の必需品を持ち運ぶのに最適なアイテム。耐水性・耐久性に優れたGridstop ECOを使用したモデルが新登場
Flowfold(R)(フローフォールド)
Be a Minimalist(ミニマリストになること)をスローガンに掲げる、次世代のアメリカンブランド。全ての製品はメイン州の自社工場にて手作りで製造されているMADE IN U.S.A.であり、製品にはヨットなどの帆に用いられる残布やリサイクルポリエステル生地、ロープなどの端材を使用。タイムレスで多用途に使う事ができる、サステナブルでミニマルなプロダクトを発信しています
