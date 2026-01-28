【クラフトマンシップ×サステナブル】メイン州発・Flowfold(R)(フローフォールド)から、春の陽光にタフな輝きを添える新作が登場！

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ・メイン州発のサステナブルなアウトドアブランド・Flowfold(R)(フローフォールド)から、優れたマテリアルを使用した新作/新色が登場いたしました

■ 新作ラインナップ

【Gridstop Optimist Backpack】

ベストセラーである「Optimist」と同コレクションであり、新素材のGridstop ECO(超高分子量ポリエチレン)を使用した新モデル

【Recycled Sailcloth Porter Tote】

Gridstop Optimist Backpack 10LGridstop Optimist Backpack 18L- リサイクルナイロンにUHMWPE（超高分子量ポリエチレン）繊維のグリッドストップを配したGridstop ECOを使用- 優れた耐久性と軽量性 (10L/260g, 18L/300g)- 内部に不要なポケットがないため、他アイテムを組み合わせて収納機能をカスタマイズ可能- 10L / 23,100円(税込) 18L / 28,600円(税込)

色鮮やかで、他にはない、環境に優しいトートバッグ。世界で最も丈夫で軽い素材のひとつである「Sailcloth with X-Ply(R)」から作られています

Gridstop Essentialist Mini Pouch

Recycled Sailcloth Porter Tote 8L カラー：Rust SailclothRecycled Sailcloth Porter Tote 16L カラー：Grey SailclothRecycled Sailcloth Porter Tote Mammoth 29L カラー：Cyan Sailcloth- 丈夫で軽量なSailcloth with X-Ply(R)を使用- 優れた耐久性と軽量性 (8L/113g-118g, 16L/170g-175g, Mammoth 29L/215g-225g)- 内部に不要なポケットがないため、他アイテムを組み合わせて収納機能をカスタマイズ可能- 8L/15,400円(税込), 16L/18,700円(税込), Mammoth 29L/24,200円(税込)- 各サイズ、"Rust Sailcloth" "Grey Sailcloth" "Cyan Sailcloth" の3色展開

多目的に使える普段使いのポーチ。「Essentialist」の名の通り、最低限の必需品を持ち運ぶのに最適なアイテム。耐水性・耐久性に優れたGridstop ECOを使用したモデルが新登場

カラー：Gridstop Oliveカラー：Gridstop Blackカラー：Gridstop Blue- リサイクルナイロンにUHMWPE（超高分子量ポリエチレン）繊維のグリッドストップを配したGridstop ECOを使用- 小さな必需品を分類して収納できる豊富なカラーバリエーション- 優れた耐久性と耐水性 (13g)- 3,850円(税込)

Flowfold(R)(フローフォールド)

Be a Minimalist(ミニマリストになること)をスローガンに掲げる、次世代のアメリカンブランド。全ての製品はメイン州の自社工場にて手作りで製造されているMADE IN U.S.A.であり、製品にはヨットなどの帆に用いられる残布やリサイクルポリエステル生地、ロープなどの端材を使用。タイムレスで多用途に使う事ができる、サステナブルでミニマルなプロダクトを発信しています

オフィシャルサイト :https://flowfold.jp/Instagram :https://www.instagram.com/flowfold_jp/