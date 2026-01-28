小島よしおさんがビジネスの買取サービスを運営するPINCH HITTER JAPAN GROUPの特別宣伝部長に就任し、新CMを2月1日(日)より公開スタート

PINCH HITTER JAPAN株式会社

ビジネスの買取サービスを展開するPINCH HITTER JAPAN GROUP（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：吉岡拓哉）は、小島よしおさんを起用した新CM「PR イベント」篇を2026年2月1日より各メディアで順次放送いたします。

当社はビジネスの買取サービス「BIZCASH」を運営し、M＆Aのような仲介ではなく直接買取することで、従来1~2年ほど要する売却期間を最短3営業日とスピード買取することが可能となっており、累計2,041件以上の様々なビジネスをお買取りさせていただきました。

またBIZCASHを運営する株式会社R・E BROTHER’SはPINCH HITTER JAPANのグループ会社となり、アジア太平洋急成長企業ランキング2025では過去3年間の成長率が2000%超えたことで日本企業部門 第1位を受賞しました。

CMについて

現在日本国内の廃業件数は2024年で約6万9000件と、3年連続で増加しています。廃業の理由としては後継者不足、経営者の高齢化、業績悪化が主な要因として挙げられ、M&Aを検討する企業も増えているものの、売却までの平均期間が1～2年と長期化しやすいことが大きな障壁となっています。

また、個人間で売買を行った場合、提出される数字の信憑性が担保されにくく、買収側の意思決定が難しいという課題も存在します。BIZCASHでは財務状況など数字面の調査を買取時に徹底するため情報の透明性が高く、安心して取引いただける仕組みを整えています。

BIZCASHはリサイクルショップのように、即資金化を希望している方向けのサービスであり、弊社のサポートチームが買収企業様へ引き継ぎを行うため、手離れも良く、さらにサービスへの登録費用や仲介手数料なども一切かからないので、従来のM＆Aで課題とされていた項目を全て解消した、新しいビジネスの買取サービスとなっています。

今回のCM「PR イベント」篇では、BIZCASHのメリットを理解してもらうため、記者から鋭い質問を立て続けに受け、戸惑う小島よしおさんのリアクションを通してサービスの特徴を直感的に伝える演出に仕上げています。

CM概要

イトル：PR イベント 篇 15秒・30秒

出演者：小島よしおさん

放送開始日：2026年2月1日(日)

CM動画：https://youtu.be/STW6RtuemwI?si=5Zlt-UrufsV-lvGW

撮影エピソード

本CMの見どころは、「ネタ披露 → 記者乱入 → 混乱する小島さん」というテンポをつくるためのハイスピードな掛け合いシーンです。

記者に割って入られるタイミングがシビアなため、「そんなの関係ねえ！」を何度も繰り返し披露いただき、回数を重ねても常に全力でパフォーマンスを続けてくださいました。

また、ビジネスの買取サービス「BIZCASH」という“聞き慣れないワード”に戸惑うリアクションなど、小島さんの表情の変化も見どころです。

終始明るくプロフェッショナルな姿勢で取り組んでいただき、現場は笑いに包まれながらも、情報がしっかり伝わるCMが完成しました。

小島よしおさんプロフィール

1980年生まれ、沖縄県出身

早稲田大学在学中、学内サークルのコントグループメンバーとして活動。

2007年「そんなの関係ねぇ」ユーキャン新語・流行語大賞でトップ10、ゴールデン・アロー賞 新人賞を受賞。

2016年R-1ぐらんぷり 準優勝。

2020年よりYouTubeチャンネル「おっぱっぴー小学校」を開設し、子ども向けコンテンツを数多く展開している。

会社概要

PINCH HITTER JAPAN株式会社

代表者：代表取締役社長 吉岡拓哉

本社所在地：長崎県諫早市新道町71-5

東京支社：東京都中央区日本橋大伝馬町17-4 5階

事業内容：法人在庫買取・卸売事業／事業買取サービス「BIZCASH」運営／空きスペース買取サービス「カリレル」運営／採用サービス「N-biz」運営

グループ会社：株式会社R・E BROTHER'S, PINCH HITTER GLOBAL株式会社

公式HP：https://www.pinchhitterjapan.com