【御菓子つちや】新工場竣工を記念した感謝フェアを開催！紅白薯蕷饅頭の進呈や本店限定「できたて饅頭」販売を行います
栄光堂ホールディングス株式会社
御菓子つちや 新本社工場
代表銘菓「柿羊羹」
「みずのいろ」
■ 開催背景
■ イベント概要
- 日時：1月31日（土）・2月1日（日）
- 対象：直営全店舗にて1,500円以上お買い上げのお客様
- 内容：紅白薯蕷饅頭を1セット進呈（※数量限定）
「紅白薯蕷(こうはくじょうよ)饅頭」
- 期間： 1月31日（土）～3月1日（日）
- 場所：直営全店舗
- 内容：
「おゝ垣」5個以上ご購入で、さらにもう1個プレゼント
1,500円以上お買い上げのお客様へ、オリジナルクリアファイル進呈 （※なくなり次第終了となります）
「おゝ垣」
「オリジナルクリアファイル」
- 期間：1月31日（土）～2月28日（土）の毎週土曜日
- 時間：10:00～ / 13:00～ / 15:00～
- 場所：御菓子つちや 俵町本店
「できたて饅頭」
■ 実施店舗一覧
- 俵町本店（大垣市俵町39番地）
- 大垣駅前店（大垣市高屋町1-1）
- 赤坂店（大垣市熊野町5-6）
- 三城店（大垣市小野3丁目103）
- アル・プラザ鶴見店（大垣市鶴見町641-2 1F）
- アピタ北方店（本巣郡北方町平成2-3 1F）
- 柏屋光章アスティ一宮店（愛知県一宮市栄3丁目1-1）
宝暦5年（1755年）創業、大垣の地で菓子作りを続ける「御菓子つちや」（株式会社 槌谷、本社：岐阜県大垣市 代表取締役 駒瀬 倫隆）は、この度、新工場の竣工を迎える運びとなりました。これを記念し、2026年1月31日（土）より、日頃のご愛顧への感謝を込めた「新工場竣工記念フェア」を開催いたします。 本フェアでは、直営全店でのプレゼント企画に加え、俵町本店限定の特別イベントなど、多彩な内容で皆様をお迎えいたします。
御菓子つちや 新本社工場
代表銘菓「柿羊羹」
「みずのいろ」
■ 開催背景
「御菓子つちや」は、伝統の技を守りながら、より高品質なお菓子を皆様にお届けするため、生産体制を強化した新工場を設立いたしました。この大きな節目を、お客様と一緒に喜び合いたいという想いから、特別なプレゼントや催しをご用意いたしました。
■ イベント概要
1. 【2日間限定】お祝いの「紅白薯蕷饅頭（こうはくじょうよまんじゅう）」プレゼント
竣工式に合わせ、お祝い事には欠かせない紅白薯蕷饅頭を先着でプレゼントいたします。
- 日時：1月31日（土）・2月1日（日）
- 対象：直営全店舗にて1,500円以上お買い上げのお客様
- 内容：紅白薯蕷饅頭を1セット進呈（※数量限定）
「紅白薯蕷(こうはくじょうよ)饅頭」
2. 【期間限定】人気銘菓「おゝ垣」特典 ＆ オリジナルグッズ
つちやの代表銘菓「おゝ垣」のプレゼント企画と、限定ノベルティをご用意しました。
- 期間： 1月31日（土）～3月1日（日）
- 場所：直営全店舗
- 内容：
「おゝ垣」5個以上ご購入で、さらにもう1個プレゼント
1,500円以上お買い上げのお客様へ、オリジナルクリアファイル進呈 （※なくなり次第終了となります）
「おゝ垣」
「オリジナルクリアファイル」
3. 【俵町本店限定】職人の技を味わう「できたて饅頭」特別販売
俵町本店では、工場の熱気そのままに、蒸したての美味しさを味わえる限定販売会を実施します。
- 期間：1月31日（土）～2月28日（土）の毎週土曜日
- 時間：10:00～ / 13:00～ / 15:00～
- 場所：御菓子つちや 俵町本店
「できたて饅頭」
■ 実施店舗一覧
- 俵町本店（大垣市俵町39番地）
- 大垣駅前店（大垣市高屋町1-1）
- 赤坂店（大垣市熊野町5-6）
- 三城店（大垣市小野3丁目103）
- アル・プラザ鶴見店（大垣市鶴見町641-2 1F）
- アピタ北方店（本巣郡北方町平成2-3 1F）
- 柏屋光章アスティ一宮店（愛知県一宮市栄3丁目1-1）
直営店舗詳細はこちら(https://www.kakiyokan.com/view/page/shops)よりご確認いただけます。
御菓子つちやHP
https://www.kakiyokan.com/