グローバルイノベーションフェスティバル「TechGALA 2026」に中村伊知哉学長、いとうまい子教授、堂上研教授らが1/28、29に登壇

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、2025年5月27日に愛知県と締結した「スタートアップ・エコシステム形成に関する連携協定」に基づき、愛知県・STATION Aiにて開催されるグローバルイノベーションフェスティバル「TechGALA 2026」（https://techgala.jp/）に参画いたします。





iUと愛知県は、スタートアップの創出・育成やアントレプレナーシップ教育の推進において相互に協力し、日本から世界へ通用するイノベーションを生み出すことを目的に連携協定を締結しております。本協定に基づき、iUが持つ起業教育のノウハウやネットワークと、愛知県が推進する「STATION Ai」プロジェクトの産業基盤を掛け合わせることで、次世代の人材育成と社会実装を加速させてまいります。今回の「TechGALA 2026」では、本連携の具体的な取り組みの一環として、中村伊知哉学長、いとうまい子教授、堂上研教授がそれぞれ登壇し、教育の未来やテクノロジーとウェルビーイングの融合についてトークセッションを展開するほか、山内正人教授によるブース出展も実施いたします。【愛知県と連携協定締結】https://www.i-u.ac.jp/news/20250529-2/

主な登壇・出展内容

【実施日】

■2026年1月28日（水）

1．堂上研 教授 登壇セッション

テーマ：ウェルビーイングは守りから攻めへ。成長戦略としての人材のあり方

実施時間：12:00～13:00

会場：ナディアパーク3F E Stage

概要：生成AI時代の企業成長に不可欠な「経営資源としてのウェルビーイング」の本質を探ります。

■2026年1月29日（木）

1．中村伊知哉 学長 登壇セッション

テーマ： 「学びの未来をデザインする：教育系スタートアップの挑戦」

実施時間： 12:05～13:05

会場： STATION Ai 1F K Stage（イベントスペース）

概要： 教育分野におけるイノベーションとスタートアップの可能性について、武蔵野大学の伊藤羊一学部長らと共に議論を深めます。

2．いとうまい子 教授 登壇セッション

テーマ： 「未来の精神生活をサポートする『心に寄り添うAI』」

実施時間： 15:05～15:50

会場： STATION Ai 3F Q Stage（セントラルラウンジ）

概要：いとう教授が、メンタルヘルスケアアプリを展開する株式会社Awarefy代表らと共に、テクノロジーが人の心にどう寄り添えるかを探ります。

3． iU教員によるブース出展

ブース名：「iU」

出展者： 山内正人 教授

実施時間： 10:00～17:00

会場：STATION Ai Miniブース（S-81）

TechGALAとは

愛知県が世界に誇るスタートアップ支援拠点「STATION Ai」を舞台に開催される、日本最大級のグローバル・イノベーション・フェスティバル。これまでのビジネスカンファレンスとは一線を画す、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA」。世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結。革新的な技術や社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベント。

https://techgala.jp/