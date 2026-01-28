グローバルイノベーションフェスティバル「TechGALA 2026」に中村伊知哉学長、いとうまい子教授、堂上研教授らが1/28、29に登壇
iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、2025年5月27日に愛知県と締結した「スタートアップ・エコシステム形成に関する連携協定」に基づき、愛知県・STATION Aiにて開催されるグローバルイノベーションフェスティバル「TechGALA 2026」（https://techgala.jp/）に参画いたします。
今回の「TechGALA 2026」では、本連携の具体的な取り組みの一環として、中村伊知哉学長、いとうまい子教授、堂上研教授がそれぞれ登壇し、教育の未来やテクノロジーとウェルビーイングの融合についてトークセッションを展開するほか、山内正人教授によるブース出展も実施いたします。
【愛知県と連携協定締結】
https://www.i-u.ac.jp/news/20250529-2/
主な登壇・出展内容
【実施日】
■2026年1月28日（水）
1．堂上研 教授 登壇セッション
テーマ：ウェルビーイングは守りから攻めへ。成長戦略としての人材のあり方
実施時間：12:00～13:00
会場：ナディアパーク3F E Stage
概要：生成AI時代の企業成長に不可欠な「経営資源としてのウェルビーイング」の本質を探ります。
■2026年1月29日（木）
1．中村伊知哉 学長 登壇セッション
テーマ： 「学びの未来をデザインする：教育系スタートアップの挑戦」
実施時間： 12:05～13:05
会場： STATION Ai 1F K Stage（イベントスペース）
概要： 教育分野におけるイノベーションとスタートアップの可能性について、武蔵野大学の伊藤羊一学部長らと共に議論を深めます。
2．いとうまい子 教授 登壇セッション
テーマ： 「未来の精神生活をサポートする『心に寄り添うAI』」
実施時間： 15:05～15:50
会場： STATION Ai 3F Q Stage（セントラルラウンジ）
概要：いとう教授が、メンタルヘルスケアアプリを展開する株式会社Awarefy代表らと共に、テクノロジーが人の心にどう寄り添えるかを探ります。
3． iU教員によるブース出展
ブース名：「iU」
出展者： 山内正人 教授
実施時間： 10:00～17:00
会場：STATION Ai Miniブース（S-81）
TechGALAとは
愛知県が世界に誇るスタートアップ支援拠点「STATION Ai」を舞台に開催される、日本最大級のグローバル・イノベーション・フェスティバル。これまでのビジネスカンファレンスとは一線を画す、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA」。世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結。革新的な技術や社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベント。
https://techgala.jp/