鳥取県大山の冬を満喫。手ぶらで雪遊びを楽しめる「スノーキッズパーク」がホテル敷地内に2月1日オープン。【メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ドームテントが設置されたホテル敷地内で、安全・安心に雪遊びが楽しめる

日本海と大山の雄大な自然に囲まれたリゾートホテル「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」（所在地：鳥取県西伯郡伯耆町／総支配人：大城 将也）は、冬季限定でホテル敷地内に雪遊びを楽しめる「スノーキッズパーク」をオープンします。そり遊びや雪合戦に使えるアイテムも無料で貸し出すため、移動不要、手ぶらで来館してもすぐに雪遊びを楽しめるのが特徴です。期間中は、かまくらをイメージしたドームテントを設置し、雪遊びの合間の休憩や写真撮影のスペースとして利用できます。さらに、雪で作ったアートを撮影して参加するフォトコンテストのほか、手作りの紙ランタンによる雪原のライトアップや、大山にまつわる謎解き宝探しなど、家族全員で楽しめる冬ならではの体験型アクティビティを用意しました。

ポイント1 手ぶらで参加できる雪遊びエリア「スノーキッズパーク」をオープン

ホテル裏に広がる雪原を整備した「スノーキッズパーク」を新たにオープン。お子さまがのびのびと動き回れる、約4000平米の広大な雪遊びエリアです。雪玉作り機やスコップ、バケツ、そりなどのアイテムを無料で貸し出すため、遊具や道具を持参しなくても、到着後からすぐに雪遊びができます。雪玉を作って雪合戦をしたり、スコップやバケツを使って雪のオブジェやミニかまくらを作ったり、そりで斜面を思いきり滑り降りたりと、思い思いに楽しめます。お子さまはもちろん、大人も童心に返るひとときを過ごせます。

期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

時間：9:00～21:00

ポイント2 雪遊びの合間にくつろげる、かまくらをイメージしたドームテント

寒い冬の屋外でも暖かく過ごせるよう、雪遊びエリアの一角に、直径3.6メートルのドームテントを設置します。テント内にはブランケットやあたたかい素材のクッションを用意し、寒さを気にせず滞在できる特別な空間です。テントの外壁は透明な素材でできているため、子どもたちが雪遊びを楽しむ様子を、そばでくつろぎながら見守ることができます。雪が降り積もった日には、テントの外側が白く覆われ、まるでかまくらの中にいるような景色になり、雪景色の中で記念撮影ができるフォトスポットとしても活用できます。（※天候状況により、ドームテントの設置が遅れる場合があります。）

ポイント3 家族で作る雪のアートを写真に残す、参加型フォトコンテストを開催

バケツ、スコップなどの貸し出しアイテムを使い、家族みんなで雪のオブジェやアートを制作し、完成した作品の写真をInstagramに投稿することで参加できるフォトコンテストを開催します。参加者は思い思いに制作した作品を撮影し、家族の想い出を残すことができます。また、総合部門、大山の地域性が伝わるローカル部門、お子さまによるアートを対象としたキッズ部門の3部門から入賞作品を選出します。各部門の入賞者には、当ホテルの宿泊券や地域にちなんだお土産、お菓子セットなど部門ごとにプレゼントを用意しています。

「雪のアートフォトコンテスト」概要

投稿期間：～2026年2月28日（土）

参加条件：家族で制作した雪のアートの写真を投稿

投稿の流れ：

1）メルキュール鳥取大山リゾート&スパで雪のアートの写真を撮影

2）Instagramアカウント「＠mercure_tottori_daisen」をフォロー

3）Instagramに「#鳥取大山雪のアートフォトコンテスト」「#メルキュール鳥取大山リゾートアンドスパ」とハッシュタグを付けて投稿。入賞者には、Instagramのダイレクトメールで通知され、賞品がプレゼントされる。

ポイント4 手作り紙ランタンで彩る雪原ライトアップ

お子さまの自由な発想で世界にひとつだけのランタンが完成温かみのある灯りが雪原を照らす、幻想的な風景が広がる

お子さまから大人まで楽しめる「紙ランタン作り」をホテルのワークショップスペースで開催します。用意された紙にテープを使って自由に装飾し、クレヨンを使って絵や願い事を書いたランタンをソーラーライトに被せると、世界にひとつだけの紙ランタンが完成。完成したランタンはホテル裏の雪原に並べ、日没後に一斉点灯を行います。真っ白な雪景色の中で、お客さまとともに作り上げる参加型イルミネーションのあたたかな光が広がり、幻想的な風景を楽しめます。

時間：紙ランタン作り 15:00～21:00、ライトアップ 18:00～21:00

体験場所：1階 ワークショップスペース

備考：天候状況により、ライトアップが中止となる場合があります。

ポイント5 大山の物語をたどる謎解き宝探しに挑戦

ホテル内の至る場所を舞台に、お子さまが楽しめる謎解き宝探しイベントを実施します。大山の自然や地域の神話にまつわる謎を解き明かしながら、次のヒントが隠された場所を探して館内を巡ります。一つひとつの謎には大山ならではの魅力や物語が織り込まれており、宝に近づくにつれて、大山について深く知ることができるイベントです。すべての謎を解いた参加者には記念となるホテルオリジナルの缶バッジをプレゼントします。遊びながら地域に触れることができ、滞在の中で小さな達成感を得られる企画です。

時間：15:00～21:00

受付場所：1階 ロビー

対象：小学生以下のお子さま

メルキュール鳥取大山リゾート＆スパについて

日常の喧騒を忘れる自然に囲まれたロケーションが魅力信楽焼の壺湯や露天風呂で楽しむ、大山温泉で身体の芯から温まる2月28日までは、紅ズワイガニ食べ放題を提供（ディナータイム）米子駅からの無料送迎バス運行で、利便性も向上

雄大な自然の中に佇むリゾートホテル信楽焼の壺湯で楽しむ、大山温泉和洋の豊富なメニューをビュッフェで「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」 は霊峰・大山山麓に立つリゾートホテルです。雄大な大山を間近に眺め、遠くに日本海を望む豊かな自然、風情あふれる温泉露天風呂、朝夕のビュッフェやラウンジでのアルコールを含むオールインクルーシブのおもてなしで、お客さまを非日常のひとときへと誘います。「Local Inspired Hotel～ローカルインスピレーションから生みだされるホテル～」というコンセプトの通り、食やアクティビティを通じて鳥取、大山の魅力を感じる、新しい旅のスタイルを提案します。

2026年1月から、JR米子駅とホテル間の無料送迎バスの運行を開始しました。飛行機やJR線など、公共交通機関を利用されるお客さま、冬の雪道の運転を控えたいお客さまも安心安全に来館できます。

【所在地】〒689-4108 鳥取県西伯郡伯耆町丸山字中祖1647-13

【TEL】03-6627-4692（予約センター）

【料金】オールインクルーシブ1泊 18,500円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料。ランチの提供はございません。

【アクセス】米子空港から車で約45分、JR米子駅から車で約30分

【公式サイト】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りを提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客さまにその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。

※2026年1月28日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。