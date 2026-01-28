新プリキュアパンシリーズ！名探偵プリキュア！パン　2月1日（日）より発売

第一屋製パン株式会社

第一屋製パン株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：細貝 正統）は、株式会社ハートとの共同企画として、2026年2月1日（日）より放送スタートする「名探偵プリキュア！」とのコラボ商品を放送スタート同日の2026年2月1日（日）より発売いたします。

2月1日からは、キュアアンサーたちがパッケージにデザインされた「ミルククリームパン」と「メロンパン」の2品を発売し、翌月以降も継続して商品を発売いたします。本商品には、昨年よりサイズが一回り大きくなったキラキラしたシールが1枚付いております。

新シリーズで更なる盛り上がりが期待されるプリキュアパンをぜひご賞味ください。

【商品概要】

プリキュア ミルククリームパン

発売日：2026年2月1日（日）

希望小売価格：146円（税込）

販売地域：関東・中部・関西・中国・四国地区

商品説明：ミルク味のクリームをパン生地で包みました。キラキラシール1枚入り。

プリキュア メロンパン

発売日：2026年2月1日（日）

希望小売価格：146円（税込）

販売地域：関東・中部・関西・中国・四国地区

商品説明：バター風味のビス生地をかぶせたメロンパンです。キラキラシール1枚入り。

【番組について】

『名探偵プリキュア！』

2026年2月1日（日）より放送スタート

～あらすじ～

わたし！【明智あんな】14 歳の中学 2 年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から

1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった …！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！

事件発生！？

大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】 …！？

困っている人を見逃せない …

そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に 変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

(C)ABC-A・東映アニメーション

【第一パンについて】

https://www.daiichipan.co.jp/

第一屋製パングループは『おいしさに まごころこめて』をモットーにしております。

1947年に創業以来、その時代にあったパンをはじめとする商品やサービスを提供し続けて参りました。食、生活、価値がめまぐるしく変化してゆく環境の下で、お客様の選択に対応すべく、商品やサービスの開発に全力で取り組んでおります。また長い歴史で培われたロングセラー商品が、引き続きお客様に愛されるようブラッシュアップに努めております。

ポケモンパンは1998年6月1日に発売され、親子2世代のファンを獲得するロングセラーシリーズで、ポケモンパンには「デコキャラシール」が封入されています。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/daiichiyaseipan

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

第一屋製パンお客様相談室 TEL：0120-88-0135（平日9：00～17：00）