春の気配を先取り！人気リフト美顔器に新色〈ピンク〉登場｜シリーズ累計115万個突破のBrighte「ELEKI LIFT」2026年1月28日発売

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社(所在地：東京都港区／代表取締役社長：龍川 誠)が展開する美容家電ブランド Brighte(ブライト)は、人気リフト美顔器「ELEKI LIFT(エレキリフト)」より、春の気配を先取りする新色〈ピンク〉を2026年1月28日（水）より発売します。

シリーズ累計販売個数115万個*1を突破した美容家電ブランドBrighte(ブライト)から、人気リフト美顔器「ELEKI LIFT(エレキリフト)」に新色が登場しました。

「ELEKI LIFT」は、ボタン2つのシンプルな操作性と高機能性を両立した美顔器です。イオン導出によるお肌の汚れ除去、エレクトロポレーションの搭載とサロン級のEMS、そしてRF＋赤青LEDの3つのモードを搭載。デイリーのお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしても取り入れることで、透明感*2ケアや角質ケア、化粧ノリの改善*3、美容成分の浸透*4など、1台15役の美容ニーズを叶えます。

この度新たに加わるのは、やわらかく肌なじみの良い〈ピンク〉カラー。甘さを抑えたくすみ感のある色合いが、大人の肌にもなじみやすく、上品で洗練された印象を演出します。インテリアにやさしく溶け込みながらも、使うたびに気分が高まる、毎日のケアに寄り添うカラーです。

機能性はそのままに、気持ちまで軽やかにしてくれる新色〈ピンク〉。春を心地よく迎えるためのセルフケアにはもちろん、自分へのご褒美やギフトにもおすすめの一台です。

*1 2025年12月末時点 *2 肌がうるおうことにより与える印象 *3 肌を整える *4 角質層まで

商品概要

ELEKI LIFT(https://brighte.jp/shop/products/BRT-FSB170)

シンプルな操作で、驚くほど高機能。そして手軽に使える心地よさ。イオン導出による汚れの除去、イオン導入機能搭載の本格的なEMSとRF機能、さらに赤青2色のLEDでフェイスケアに必要な3つのモードを搭載。毎日のお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしても取り入れることで、透明感*¹ケアや角質ケア、化粧ノリの改善*²、美容成分の浸透*³など、1台15役の美容ニーズを叶えます。ブラック、ピンクの2色展開。

商品名：ELEKI LIFT (ピンク)

価 格：58,000円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)」

「誰も見たことがないモノ」をモットーに、高度で精密な独自開発の美容テクノロジーと圧倒的顧客目線に立ち、すべてにおいて無駄のない、洗練された美を追求した美容家電ブランドです。今までにない選択肢としてお客様一人ひとりの自信と輝きを引き出します。

X：@brighte__jp(https://x.com/brighte__jp) Instagram：@brighte.official(https://www.instagram.com/brighte.official/)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してD2Cブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)(ユンス）」、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト）」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン）」を主要ブランドとして事業を展開。商品のラインナップを拡大しています。