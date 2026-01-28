【JAF島根】しっかり取付け・正しい着座で、家族の安全を守りましょう！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF島根支部（一般社団法人日本自動車連盟島根支部 支部長 野々村健造）は、2月16日（月）から20日（金）まで同支部（島根県松江市東津田町）において、「チャイルドシート取付け点検」を実施します。



チャイルドシートに子どもを乗せた時に、装置がぐらついたりしていませんか？

もしかしたらチャイルドシートの取付け方やシートベルトの締め付け方法などを間違えている可能性があり、しっかり取付けられているか定期的に確認が必要です。

チャイルドシート使用状況全国調査結果

昨年の「チャイルドシート使用状況全国調査」では、島根県の使用率は88.5％と全国平均を6.1ポイント上回っていますが、まだ約1割の車が未使用でした。また、全国8地域で実施した「チャイルドシート取付け状況調査」では正しく車両に取付けられていたのは74.8％、チャイルドシートに正しく着座していた子どもは55.6％で、取付け状況・着座状況について課題があることが判りました。

大切なお子さまの命を守るチャイルドシートの取付け状況を確認し、適切に取付けできるようにマンツーマンでアドバイスします。

【ＪＡＦホームページ 地域ニュース・ご当地情報島根】

https://jaf.link/32-2025-023 または「JAF島根 ご当地情報」で検索

※チャイルドシート使用状況全国調査（2025年調査結果）

https://jaf.link/32-2025-023-01



期 間：2月16日（月）～2月20日（金）

場 所：JAF島根支部（島根県松江市東津田町1092-1）

時 間：約30分（10:30～16:00）

費 用：無料

申込方法：希望日前日までに電話で予約

ＴＥＬ：0852-25-1123（平日10:00～17:00）