期間限定カラーのクルミッ子缶 「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」 2026年2月20日より直営店舗・2月23日より公式オンラインショップで販売開始

株式会社鎌倉紅谷

「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」

和洋菓子の製造販売を行う株式会社鎌倉紅谷（所在地：神奈川県鎌倉市/代表取締役：有井宏太郎 ）は、2026年2月20日(金)～直営店舗（一部店舗ではWEB受注販売を実施）、2月23日(月)～鎌倉紅谷 公式オンラインショップ（抽選）にて、代表商品「クルミッ子」が10個入った期間限定商品「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」を販売します。

◆上品な雰囲気の中に甘さを感じる、ロマンチックなライラック

2020年9月に「楽しさ、ワクワクが続く、缶に入ったクルミッ子」として、茶色の「クルミッ子10個入（缶）」の販売を開始。その後、ギフトシーズンに心躍る時間を届ける期間限定商品として、2022年に「スイートピンク」、2023年に「パステルグリーン」、2024年に「ペールブルー」、2025年に「ミルキーイエロー」 の「クルミッ子10個入（缶）」を販売しました。 （※各色ともに現在は終売）

2026年は、春に咲く紫色の花“ライラック”をイメージし、上品な雰囲気の中に甘さを感じる、ロマンチックな色味に仕上げた「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」を販売します。

ライラックの花言葉の一つは「思い出」。“クルミッ子”とともに、思い出に残る時間をお過ごしいただけますように。大切な方へのギフトに、そしてご自分へのご褒美としてもお勧めです。

◆アフターユースも楽しんで

上品な雰囲気の中に甘さを感じる、ロマンチックな色味に仕上げました。クルミッ子10個入（缶）ライラックには「クルミッ子」が10個入っています缶の裏面にはクルミのイラストを描いています限定カラーのライラック（左）と定番の茶色（右）

“クルミッ子”とともに、心弾む笑顔とおいしい時間をお届けする、缶に入ったクルミッ子。シンボルキャラクターの“リスくん”をエンボス加工で施したデザイン缶は、お菓子を楽しんでいただいた後もアフターユースとして様々に工夫してご活用いただけます。

カラーバリエーションで違った表情を感じさせるので、定番の茶色缶と並べて飾っていただくほか、裁縫道具や文房具を入れていただいたり、シールや切手を入れていただいたり…。お好みにあわせてご利用いただき、ご自分だけの“わたしのクルミッ子缶”をお楽しみください。

◆販売概要

【商品名／価格】

●クルミッ子 10個入（缶）ライラック／2,160円（税込）

【販売場所】

〈店頭販売〉

●実施店舗：八幡宮前本店、小町横路店、Kurumicco Factory The Shop、幸浦店、ラゾーナ川崎店、

阪急うめだ本店

●販売期間：2026年2月20日(金)～3月中旬頃まで（予定）

※八幡宮前本店、小町横路店につきましては、当日の状況により開店前に店頭で整理券を配布する場合がございます。

※数量限定での販売ではございますが、販売期間中は毎日一定数入荷いたします。

〈WEB受注（後日店頭受取）および店頭販売〉

●実施店舗：横浜高島屋店、新宿伊勢丹店

●WEB受注期間：2026年2月13日(金)～（店頭受取期間：2026年2月20日(金)～2月24日(火)）

●店頭販売期間：2026年2月25日(水)～3月中旬頃まで（予定）

〈WEB販売〉

●実施店舗：MOO:D MARK by ISETAN

●WEB販売期間：2026年2月20日(金)～売り切れ次第終了

※CHOCCO 4個入とのセット販売となります。

〈抽選販売〉

●実施店舗：鎌倉紅谷 公式オンラインショップ

●販売期間：2026年2月23日(月)～3月16日(月)

※鎌倉紅谷 公式オンラインショップでは上記販売期間中、3回の抽選販売会を実施予定です。

※大丸東京店でのお取り扱いの予定はございません。

※1人でも多くの方に手に取っていただけるよう、下記個数制限を設けさせていただきます。

・直営店舗：お一人様2点まで（※定番商品「クルミッ子10個入（缶）」（茶色）をご購入の場合は、合わせて2点までとなります。）

・鎌倉紅谷 公式オンラインショップ：ご当選の場合の購入上限はお一人様１点まで

◆鎌倉紅谷について

鎌倉紅谷の代表商品「クルミッ子」

1954年10月、和菓子職人の初代と洋菓子職人の2代目が、鎌倉市雪ノ下一丁目十二番四号の北条泰時小町邸跡地（現在の本店所在地）に、「常においしさを追求し続ける」という理念のもと創業しました。

これからも「『 おいしい 』 の先にある気持ちを一番大切にするお菓子屋」として「笑顔」と「しあわせ」づくりに貢献してまいります。

●鎌倉紅谷 公式サイト https://beniya-ajisai.co.jp/

●鎌倉紅谷 公式オンラインショップ https://www.kamakurabeniya.com