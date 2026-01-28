五感で資生堂社の美と知のあゆみを味わう企業展示「Shiseido Art & Heritage Passage」誕生　～「Shiseido Beauty Park」に1月28日オープン～

株式会社資生堂

株式会社資生堂は、研究開発拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター」内に位置する「Shiseido Beauty Park」の2階フロアに、新たに「Shiseido Art & Heritage Passage」を開設し、”Art”の視点から五感を通じて資生堂社の歴史と美意識を体感できる空間を創出します。今回、2026年1月28日（水）に資生堂社の創業からのあゆみを紹介する「Origin」ゾーンをオープンします。

「Shiseido Beauty Park」は1872年の創業以来受け継がれてきた資生堂社のDNAである「Art & Science」を施設全体で体感できる場として進化します。1階の既存の5つのラボでは、資生堂R&Dの先進の研究から生まれた ”Science”に基づく未来の美の体験を提供してきました。新たに開設する2階の「Shiseido Art & Heritage Passage」は、「1872から今日まで。美と知のあゆみを五感で味わう」というコンセプトをベースに、資生堂社150年にわたる歴史と美意識を”Art”の視点から紐解く空間です。これまでの歴史を伝える貴重な資料類の展示に加え、化粧品をはじめとして、美しい生活文化の提案、流行を生み出してきた広告表現など、時代と共に歩んできた資生堂社の歴史を五感で感じることができます。

《オープンする「Origin」ゾーンについて》

”原点-黎明期から今に生き続ける美意識”をコンセプトに、創業期から資生堂社が紡ぎ続けてきた美の哲学や独自の表現を紹介。5つのコーナーで構成され、時代を彩る商品や提案をウインドウアート形式で表現するほか、独自の生活文化提案や、社会に向けての発信の歴史を豊富な資料類で展示します。

《「Origin」ゾーンの展示の見どころ》

日本文化に根差し、四季とともに新しい形を見せる美の在り方に着目し、春夏秋冬ごとに資生堂社のさまざまな広告などのヘリテージを編集・展示するコーナー「Shiseido Seasons」を設置。関連する最新の商品を体験できるスペースも設けます。また初代社長・福原信三が追求した香りづくりに焦点を当てた体験型の展示では、来場者の「記憶」をテーマに香りを創り出す調香体験【Scent of Memory】を提供します。

「Shiseido Beauty Park」は、今回のリニューアルを通じて、過去、現在、そして未来に続く、「Art & Science」の美のジャーニーをお楽しみいただける場へと進化し、新たな美の可能性をより多くの皆さまにお届けします。

《「Origin」ゾーン詳細》

1872年の創業以来の資生堂社の歴史を体感することができる、5つの展示コーナーで構成されています。

四季で移り変わる特別展示

・ Shiseido Seasons

資生堂社のアーカイブから四季（春夏秋冬）をテーマに資料を展示します。資生堂社が四季を通じて提案してきた美は、単なる流行ではなく、時代の文化や価値観、自己表現の変化を映し出すものであり、時代を先取りする美の提案でもありました。

2026年1～3月の展示テーマは「Powder Snow」。資生堂社のヘリテージが紡いできた日本的美意識を受け継ぎながら、雪化粧するような繊細さと、舞う粉雪の軽やかさを映した商品と広告を展示しています。この空間で冬の情景が紡ぐ、静と煌めきが交差する瞬間を感じることができます。

Shiseido Season

常設展示

・ 1872

資生堂社が、日本初の民間洋風調剤薬局として銀座に創業した年を表す原点となる数字です。このコーナーでは、資生堂社創業の理念とともに、品質にこだわり本物志向を追求した創業者 福原有信のものづくりの精神、それをさらにデザインの領域にまで発展させ、美を追求した初代社長 福原信三のフィロソフィーについて紹介します。

1872

・ 商品を藝術化する

福原信三は、中身が高品質であることはもちろんのこと、化粧品のパッケージやレーベル、ボトルデザイン含め、トータルで美しいものでなければならない、という信念を持っていました。それが「商品をしてすべてを語らしめよ」「ものごとはすべてリッチでなければならない」という哲学になりました。その美意識が反映された資生堂化粧品に漂う、洗練された優美さと気品を感じることができます。

商品を藝術化する

・展示の一部「香水は生きている」

時代を代表するフレグランスを展示するとともに、記憶の中に生きる香りを辿るコーナーです。嗅覚は、五感の中でもっとも脳に近く、記憶や感情と強く結びついているといわれています。体験展示【Scent of Memory】にある「記憶の調香台」では、”あなた”の中にねむる記憶を呼び起こし、記憶の欠片を調香し、”あなた”だけの特別な記憶から生まれた香りを体験することができます。

香水は生きている

・ 生活を彩る

資生堂社の化粧品の製造販売だけに留まらない文化活動について紹介します。西洋料理という新たな食文化を提供した資生堂パーラー、新進作家を支援する資生堂ギャラリー、欧米の最新情報を紹介した消費者向け機関誌の発刊に、街の表情に彩りを添えるショーウィンドウなど、人々の生活をより美しく、豊かにしてきた先進的な取り組みは、いまも受け継がれています。

生活を彩る

・ 社会と共にあゆむ

資生堂社は美容科、美髪科、子供服科など時代に先駆けたライフスタイルの提案とともに、日本で初めての科学的な肌タイプ別の美容法を提唱するなど、化粧文化、美容文化の発展に寄与してきました。

また、常に流行を創出することを考え、「おもてなし」の心を大切に生活者お一人おひとりの美しさを追求してきました。人々の美と健康を願い、化粧の役割を考え続ける資生堂社のあゆみを紹介します。

社会と共にあゆむ

《オープン記念：特別展示 「高田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」展》

「Shiseido Art & Heritage Passage」のオープンに合わせ、2026年1月28日（水）から3月15日（日）まで、特別展示「高田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」展を開催します。

この展示は、2025年8月26日（火）から12月7日（日）まで、資生堂ギャラリー（東京、銀座）にて開催し好評のうち閉幕した展示を、本オープニングにあたり、「Shiseido Beauty Park」の2階の空間に合わせ再構成したものです。

資生堂社の社名の由来である易経の一節にある「至哉坤元 万物資生(いたれるかなこんげん ばんぶつとりてしょうず)※1」の考えを起点に、ArtとScience（科学）を融合させた独自の感性による表現を真骨頂とする高田安規子・政子が紡ぎ出した世界は、資生堂社のものづくりのDNAと共鳴するものとして、この度、オープニングの特別展示として巡回することが決定しました。

※1 「大地の徳はなんと素晴らしいものであろうか。すべてのものは、ここから生まれる」という意味の自然への賛歌。

「高田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」展

本展では、生命やその成り立ち、進化の歴史を時間の層として描き出しながら、自然の法則で宇宙までつながる時空間を、スケールとともに巨視的・微視的に捉え可視化することを試みます。展示の中心となるのは、本を積み重ねて地層に見立てた新作《Strata》。地層は、生物の生態や自然環境の情報が刻み込まれた「歴史書のようなもの」という例えから着想を得て、「Shiseido Beauty Park」2階の床から天井まで連なる本棚に、約500冊の本と、そのあいだに鉱石や化石を配置し、生物の誕生から人新世までの時と知の連なりを表します。同じく資生堂ギャラリーで発表した新作《Timepiece》は、割れた砂時計からあふれ出した砂、石、岩で構成され、時間の概念について考えさせると同時に受け継がれていく生命、あるいは生命の終焉を想起させます。また、自然界に広くみられるフラクタル形態を用いて自然の摂理における「個」と「全体」について言及した《Can't see the forest for the leaves》 、すべての生命の源となる光をテーマにした《Spectrum》など、資生堂ギャラリーで発表した作品のほとんどをご覧いただけます。

「美と知のあゆみを五感で味わう」という「Shiseido Art & Heritage Passage」の空間の延長線に広がるアートの世界。宇宙の誕生から、生物が進化してきた時の連なり、人類の活動の軌跡や蓄積、個と全体の相補的な関係に目を向け、多様な存在とともにあるこの世界を捉え直し、体感いただくなかで、様々なPerspective（視点・観点・展望）から、予測される悲観的な未来を超える希望を見いだし、自然界を含めた人類全体の共存共生と持続可能性を考える機会となれば幸いです。

展示の公開時間は、Shiseido Art & Heritage Passageと同様です。詳しくはShiseido Beauty Park公式サイトをご確認ください。

・ 高田安規子・政子 プロフィール

1978年東京生まれ。2001年、多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業（安規子）、造形大学美術学部比較造形学科卒業（政子）。2005年ロンドン大学スレード美術学校 人文学部彫刻科修士課程修了（安規子・政子）。一卵性双子のユニットで活動するアーティスト。身近な素材を用い、空間や時間の「スケール（尺度）」をテーマに制作。作品は、数学や物理学的アイデアを背景に繊細な手仕事や緻密な構成で生み出され、アートと科学を融合させた独自の感性により表現されます。また、展示する場所をリサーチし、その特性を生かした展示を行うことでも知られる。国内での数々の個展、グループ展を経て、初の東京での大規模個展「高田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」（2025年）を資生堂ギャラリーで開催。

高田安規子・政子

《オープン記念：期間限定スイーツ》

「Origin」ゾーンのオープンにちなみ、「Shiseido Kitchen Lab」では、資生堂社が長年受け継いできた「唐草」を現代的に再構築し、”未来へ伸びていく生命の象徴”として表現した「未来唐草」を彩りに添えた期間限定スイーツを提供します。

・商品名：未来唐草が彩るベリーチーズムース

・価格：1,200円（税込）

なめらかなチーズムースをチョコレートでやさしく包み、甘酸っぱいベリーを添えました。鮮やかな赤を基調に、カットすると現れる白とのコントラストが印象的な一品です。

Shiseido Kitchen Labでは、「肌・身体・心のつながり」を解き明かす資生堂グループの先進サイエンスを応用し、季節毎に現れやすい美の悩みの原因を分析。肌・身体・心の「美」と「健康」をつくる新しい食体験を提供します。年間を通したメニューと、季節毎の美容悩みにアプローチする季節限定メニューもご用意しています。

未来唐草が彩るベリーチーズムース

《「Shiseido Beauty Park」施設概要》

＜内容＞

・Shiseido Beauty Diagnosis Lab

・Shiseido Kitchen Lab

・Shiseido Art & Science Lab（Beauty Retreat Theater）

・fibona Lab

・Shiseido People Lab

・Shiseido Art & Heritage Passage

※各エリアの営業時間は、公式サイトをご確認ください

※Shiseido People Labは、研究員向けのサポートプログラムや各ラボでの生活者との共創・実験を通じて、イノベーションを支える研究員の進化を目指す活動であり、体験できるコンテンツのご用意はありません

＜住所＞横浜市西区高島一丁目2番11号

＜アクセス＞みなとみらい線「新高島」駅 1・2番出口すぐ

JR/市営地下鉄「横浜」駅 東口から徒歩10分

＜入場料＞無料

＜公式サイトURL＞https://shiseidobeautypark.shiseido.com/?rt_pr=tru21

＜公式SNS（Instagram）＞https://www.instagram.com/shiseidobeautypark/