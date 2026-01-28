”お客様と一緒に商品を作り上げる、食品の企画開発のプロ集団”ジェイ・ファームが、「Srush AI」を導入し、需要予測に基づく発注計画の高度化を開始

株式会社Srush

株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、株式会社ジェイ・ファーム（大阪府大阪市、代表取締役社長：中島 克也）に、株式会社大塚商会（東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）と連携し、「Srush AI」を導入いただきましたことをお知らせいたします。

◆導入の背景◆

株式会社ジェイ・ファームは、菓子・食品を中心に商品開発・商品調達・フードサービス事業を展開しています。スリムな組織ながら多様な商品の展開や季節変動に対応する供給体制を実現しています。一方で、輸入品の取り扱い拡大や取扱点数の増加により在庫負荷が高まり、欠品回避と在庫最適化の両立が難しく、発注コントロールの高度化が喫緊の課題となっていました。

同社は以前、需要予測の実現を目指し、AI機能付きのBIツールの導入を試みたものの、諸事情によりプロジェクトを中断。しかし、課題意識は継続しており、実現可能なアプローチを模索する中で、大塚商会から「Srush AI」の提案をいただきました。

「Srush AI」は、データ統合から意思決定支援までを一気通貫で提供するプラットフォームであることから、当初の目的としていた「自社企画製品（干し芋・甘栗等）の店舗別売上数量予測を内製化し、発注計画に直結させる」取り組みの実現可能性を、トライアルを通じてご確認いただきました。その結果、導入を決定していただきました。

本取り組みは、発注期日の予測や発注数量の最適化を実現し、営業・調達・発注の各担当が同一指標で意思決定できる体制の整備が進みます。中期的には、在庫ロス削減と機会損失の抑制、さらにはフードサービス事業を含む全社への横展開を見据え、データに基づく運用定着と収益性向上を目指しています。

◆各社のコメント◆

株式会社ジェイ・ファーム

商品ソリューション部 マネージャー 石田 洸丞様

当社は、菓子・食品を中心とした専門商社として、国内外から調達した多様な商品を小売店向けに提供するとともに、自社でフードサービス事業も展開しています。近年は、多様化する顧客ニーズに対応するため、輸入品の取扱い増加や商品点数の拡大が進む中で、より精度の高い在庫管理と欠品を防ぐための発注コントロールの重要性が高まっていました。 これまでも売上や在庫データを活用した分析に取り組んできましたが、担当者の勘や経験に依存する場面が多く、Excelを用いた分析にも作業負荷や精度面で限界がありました。加えて、一般的な生成AIを用いた分析も試みましたが、Excelデータを正確に読み取れず、誤った内容の回答が返るケースも多く、実務に十分活かすことができていませんでした。 Srushの導入により、売上・在庫・発注データを的確に解析し、発注期日の予測や発注数量の最適化を定量的な根拠をもって行える環境が整うと期待しています。さらに今後は、当社が運営する紅茶専門店を含むフードサービス事業部にも活用を広げ、データに基づく分析と最適化を通じて、事業全体の収益性向上と業務効率化を推進してまいります。

大塚商会担当者からのコメント

本部SI統括部ニュービジネスプロジェクト ご担当者様

このたび、株式会社ジェイ・ファーム様における「Srush AI」導入の取り組みをご紹介できることを大変意義深く感じております。

Srush AIは、データ統合から分析・意思決定支援までを対話形式で行える点に特長があり、従来の専門的な分析スキルや複雑な操作を必要とせず、現場部門での活用を前提としたデータ活用基盤として高い可能性を有していると評価しています。

本取り組みを通じて、需要予測に基づく発注計画の高度化や、在庫最適化といったテーマに対し、データに基づく意思決定が現場に定着していくことを期待しています。

今後も大塚商会は、Srush様と連携しながら、企業のデータ活用を実務レベルで前進させる取り組みを支援してまいります。

株式会社Srushについて

Srushは、「データを誰にとっても身近なものにする」を掲げ、Srush AIを軸に、ノーコードでデータを統合・可視化できる「データ統一クラウド」、データ活用を支援する「データ活用伴走サポート」、データを自在に操る人材を排出する「データ人材育成プログラム」の３つを展開しています。2025年4月には福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://www.srush.co.jp/

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析AIエージェント「Srush AI」を中核に、データ統一クラウド、データ活用伴走サポート、データ人材育成プログラムの企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/