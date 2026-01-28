「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」複合施設における商業施設概要について　自由が丘駅前に新たなランドマークとなる商業施設が誕生2026年秋開業（予定）

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合（以下、「組合」）並びにその参加組合員であるヒューリック株式会社は、「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業（以下、「本事業」）の複合施設における商業施設について、2026年秋に開業（予定）する運びとなりました。

商業施設概要、アンカーテナントならびに本事業区域内で長きに亘って営業を続けてこられた店舗の出店が決定しましたので、お知らせします。

■施設概要

落ち着いた街並みの中に、歴史ある老舗や新しい感覚の個店が調和し、街歩きを楽しめる自由が丘。本事業は、その自由が丘らしさを継承して、人にやさしい街づくりを目指し、2023年10月より新築工事を進めています。

建物は、東急東横線及び東急大井町線の「自由が丘駅」の駅前に位置し、市街地再開発事業による、住宅・オフィス・商業の複合施設となります。地上15階、地下3階の階層の中で、2026年秋開業（予定）となる商業施設は、地上5階、地下1階に洗練された高感度“FINE QUALITY LIFE”をコンセプトにした食やトレンド、ファッション、暮らしの楽しみを発見できる多様な店舗が出店予定です。

アンカーテナントには「明治屋 自由が丘ストアー」「SHARE LOUNGE 自由が丘(仮称)」の出店が決定。そして、進化し続ける自由が丘の象徴であり、この地を盛り立ててきた「自由が丘 モンブラン」 「そば処 自由が丘 薮伊豆」「自由が丘 一誠堂」「自由が丘商店街振興組合」が新たな装いで出店。さらに、5階にはヒューリック株式会社が展開する新たな子育て・教育拠点「こどもでぱーと 自由が丘」がオープンします。

また、駅前を安全かつ快適に回遊でき、賑わいや活力を生み出す新しい拠点として、1階には南北に「貫通通路」を、敷地周囲には歩行者通路、緑ある滞留空間を設けることで、これまでの街歩きがより楽しくなる「自由が丘の新たな街並み」を創出します。

商業施設に関する情報は、今後適時発信してまいります。

■事業概要

事業名：自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業

事業主体：自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合

参加組合員：ヒューリック株式会社、鹿島建設株式会社

設計：株式会社久米設計

施工：鹿島建設株式会社

所在地：東京都目黒区自由が丘一丁目29番地区内

事業区域：約0.5ha

敷地面積：約4,000平方メートル

延床面積：約46,000平方メートル

主要用途：店舗、事務所、住宅、駐車場等

施設を彩るアンカーテナント

明治屋 自由が丘ストアー

自由が丘に初登場。世界の美味と上質な日常を提案するプレミアムスーパーマーケット

世界中から厳選したこだわりの商品を取り揃えるプレミアムスーパーマーケットが、自由が丘に初登場します。バイヤーが選び抜いた生鮮三品をはじめ、デパ地下ブランドや有名レストランの調理済み冷凍食品、自家製を含む多彩なデリカ（惣菜）コーナーを展開。さらに、直輸入を中心としたワインやチーズも豊富に取り揃えています。

ワンランク上の豊かな食生活を求める幅広い世代に向けて、高品質な商品と心地よい接客を通じ、明治屋の理念「いつも いちばん いいものを」をリアル店舗で体現し、期待以上の上質な日常をご提案します。

SHARE LOUNGE 自由が丘(仮称) /

スターバックスコーヒー SHARE LOUNGE 自由が丘店(仮称)

働く・くつろぐ・語らう、自由が丘の新ラウンジ

SHARE LOUNGEとスターバックスが融合した「LOUNGE & CAFE」。

SHARE LOUNGEの居心地の良さと、知的好奇心を刺激する本による提案性、そしてオフィスの機能性を兼ね備えた空間価値と、スターバックスが提供する一杯を通じた最高のコーヒー体験。

その2つの空間や体験がシームレスにつながり、融合することでお客さまのライフスタイルや多様なシーンに寄り添います。ここでは、読書や仕事、コーヒーを片手に語らうひとときなど、その日の目的や気分に応じて自由に滞在する空間や体験を選ぶことができます。

自由が丘の繁栄を担ってきた歴史あるお店

自由が丘 モンブラン

日本初のモンブラン発祥店、優雅なサロンが誕生

1933年創業の自由が丘モンブランは、日本におけるモンブラン発祥の店として、洋菓子を通じた文化と物語を受け継いできました。このたび、お客様からの要望が多かった50席のサロンを新設し、上質な時間と体験を提供する空間へと再構成しました。

店内には、長年親しまれてきた全幅7メートル超の大作《四季》や、東郷青児画伯の原画を展示。絵画を眺めながら優雅なティータイムをお楽しみいただけます。ブティックでは、伝統を大切にしながら現代の感性を取り入れた商品を展開します。

そば処 自由が丘 薮伊豆

1934年創業、伝統を守る本格日本蕎麦

1934年創業以来、創業者の精神と伝統を守りながら、時代に合わせた進化を続けてきました。長年培った技法により、独自の日本蕎麦を提供しています。素材へのこだわりと手間を惜しまない職人の技で仕上げた、本物の味わいを、落ち着いた空間でぜひご堪能ください。

自由が丘 一誠堂

95年の信頼、時計・眼鏡・宝飾の老舗が新装開店

時計・眼鏡・宝飾の専門店として1932年に創業し、2026年6月に創業95周年を迎えます。新店舗は施設内で唯一の２フロアにわたる洗練された空間で贅沢なひとときを提供し、正面には長年自由が丘の時を紡いできたレリーフ入り時計が象徴的な存在として新たな物語を始めます。

またGIA認定GG資格保持者をはじめ、時計技能士・眼鏡作成技能士など専門知識を持つスタッフが、国際基準に基づく確かな品質と信頼をお届けします。

理想的な売り場を展開し、長年ご愛顧いただいているお客様はもちろん、幅広い皆様のご来店を心よりお待ちしております。

自由が丘商店街振興組合

人と街をつなぐ、自由が丘のコミュニティハブ

自由が丘には12の商店街があり、1963年に単一組織の商店街振興組合として発足しました。現在では会員数は約1,300軒にのぼり、国内最大級の商店街組織として、公式Webサイトや「女神まつり」などのイベントを通じて幅広い事業を展開しています。

このたび、自由が丘に初めて最大約75坪のコンベンションホールが誕生します。会議、シンポジウム、教室など、人々が集えるコミュニティセンター機能を備え、商店街のインフォメーションセンターと連携し、街の中心部に新しい交流拠点を創出します。

新しい子育て・教育の拠点が誕生

こどもでぱーと 自由が丘

自由が丘で進化する「子育て」「学びと体験」の複合施設

ヒューリック株式会社は、新たな子育て・教育拠点として展開する「こどもでぱーと」の第3号施設を本施設5階に開業します。

本施設では、株式会社リソー教育グループ子会社の株式会社伸芽会が展開する認可外保育・幼児教室・民間学童をはじめ、小児科クリニック、探究教室、料理教室、こども専門美容院、そろばん教室、こどもでぱーとStudioなど、多彩なコンテンツを集約します。また、どなたでもご利用頂けるベビー休憩室も完備しており、親子にとって利便性と快適さを兼ね備えた、学びと体験の場を提供します。

自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業について

本事業は、東京都目黒区自由が丘駅前に位置する区域で進められる第一種市街地再開発事業です。東急東横線・大井町線「自由が丘駅」至近という立地を活かし、住宅・オフィス・商業を融合した複合施設を整備し、街の魅力と利便性を高めることを目的としています。

建物は地上15階・地下3階、高さ約60m、延床面積約46,000平方メートル 。商業施設は地上5階・地下1階に配置し、食・ライフスタイル・子育て関連など多様な店舗が出店予定です。さらに、オフィスフロアや約170戸の住宅、駐車場約70台（商業用）・駐輪場約360台（商業用）を備え、都市機能を集約します。

安全で快適な歩行者空間や緑豊かな滞留スペースを設け、回遊性と賑わいを創出。防災性能の強化や無電柱化、地域共同荷捌き場整備など、地域課題の解決にも取り組みます。

2023年10月に新築工事を開始し、2026年秋の商業施設開業を予定しています。