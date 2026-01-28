「通信の確保が必要な現場」に即対応！
「会場の回線が遅すぎて配信が成立しない」
「固定回線工事が間に合わない」
「人が集まりすぎてLTEが使いものにならない」
――そんな通信トラブルに直面した経験はありませんか。
イベント会場、学会、映像配信現場、工事現場など、
固定回線を引けない・引けても手間が掛かる現場に向けて、
電源を入れるだけで複数回線を束ね、安定した通信環境を確保できる
仮設インターネット回線「MobiBox-Mini」 のレンタルを開始しました。
■ LTE・5G時代でも「現場ではつながらない」理由
LTEや5G、衛星通信の普及により、通信環境は大きく進化しました。
しかし実際の現場では、以下のような理由から
業務に耐える通信が確保できないケースが少なくありません。
- 山間部・沿岸部・地下空間など、そもそも電波条件が厳しい環境
- 展示会・学会・スタジアムなど、人が集中し基地局が輻輳する環境
- 短期間・突発的な開催で、固定回線工事が現実的でないケース
電波条件が厳しい環境
人が集中し基地局が輻輳する環境
固定回線工事が現実的でないケース
「固定回線ほどではないが、業務・配信に使える“確実な通信”は必要」
この“ちょうど困る領域”が、多くの現場で課題となっています。
■ 従来手段の限界
こうした現場では、以下のような制約が発生しがちです。
- 衛星通信：設置環境や天候、遮蔽物の影響を受けやすい
- 5Gルーター：エリア外では性能を発揮できない
- ポケット型ルーター：帯域不足で業務・配信に不向き
- 単一キャリア回線：圏外・障害時に即アウト
その結果、「通信が原因で現場が止まる」という事態が起こります。
■ 複数回線を束ね、現場で“使える”通信を
タケショウ株式会社は、国内4キャリア（docomo、au、SoftBank、Rakuten）の
計7回線のLTE通信を同時に束ねて1本化することで、
通信の安定性と帯域を確保する持ち運び可能な仮設インターネット回線
「MobiBox-Mini」 を開発しました。
ポン置き・電源接続で大容量通信
コンパクトで軽くて頑丈
クッションケース付きで移動も安心
※複数回線を集束することで、通信が混雑しやすい時間帯や場所でも、
安定性を確保しやすくなります。
（速度は利用環境・時間帯によって変動します）
■ MobiBox-Miniの特長
- 国内4キャリア・計7回線のLTE/マルチキャリア構成
- 容量無制限・大容量のデータ送受信が可能（有線LAN／無線LAN接続）
- 電源を入れるだけで利用可能（専門的なネットワーク知識不要）
- 短期・スポット利用に対応（数日単位からレンタル可能）
- 現場利用を前提としたレンタルモデル
なおタケショウ株式会社は、
山間部・海岸部など通信環境が厳しい場所に設置された
自動販売機上での公衆無線LANサービスを15年以上全国で運用してきた実績を有しています。
その過酷な現場運用で培った知見を、本サービス設計に反映しています。
■ 想定される利用シーン
【イベント・催事】
- 展示会・見本市・屋外イベント
- 期間限定ショップ
- 受付／決済／運営本部用通信
【学会・研究会・シンポジウム】
- オンライン／ハイブリッド開催
- 登壇者用・運営本部用通信
- 展示ブース用回線
【映像配信・中継・撮影現場】
- ライブ配信・イベント中継
- ロケ撮影・仮設スタジオ
【工事現場・仮設事務所】
- 現場立ち上げ初日からの通信確保
- 施工管理・クラウドサービス利用
- 監視・遠隔確認
■ こんなケースでもご相談ください
- 現場環境の通信に不安がある
- 固定回線工事が間に合わない
- 配信トラブルに備えたバックアップ回線が欲しい
- 数日間だけ、業務用に安定した回線が必要
- 1ヶ月以上の長期現場で利用する可能性がある
※企画段階・下見段階でのご相談も可能です。
突発的な案件についても、できる限り対応いたします。
■ 今後の展開
今後は、実際の利用現場における具体的な活用方法や導入事例を順次発信し、
現場ごとの通信課題解決を継続的に支援してまいります。
■ サービス詳細・お問い合わせはこちらへ
https://freemobile.jp/mobibox.html
https://prtimes.jp/a/?f=d176863-2-0029d318677f22360455070e920b447e.pdf
■ 会社概要
企業名：タケショウ株式会社 フリーモバイル事業部
所在地：愛知県名古屋市中区栄3-4-22 エフジー伊勢町ビル6階
コーポレートサイト：https://www.takeshou-gr.co.jp/
サービスサイト：https://freemobile.jp/mobibox.html