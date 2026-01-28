品川リフラ株式会社

品川リフラグループのGouda Refractories Group B.V.とイソライト工業株式会社は、サウジアラビアで開催される1st Middle East Advanced Refractory Materials Technical Exchange and Exhibition（第1回 中東先端耐火物技術交流・展示会） にて、共同出展いたします。

本展示会は、中東地域の耐火物産業に特化した展示会です。中東地域のお客さまと直接お会いし、品川リフラグループの豊富な知識、技術力でお客さまのニーズに応える最適なソリューションを提案いたします。

開催概要- 日時 2026年２月２日-2026年２月４日（AST）- 会場 ケンピンスキー・アル・オスマン（サウジアラビア アル・ホバール）

Gouda Refractories Group B.V.とイソライト工業株式会社の共同ブースはC3となります。

※本イベントへの参加には、公式サイトにて事前登録が必要です。詳細は公式サイトよりご確認ください。

Refractory.com(https://refractoryevent.com/)

品川リフラ株式会社 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/25_1_20ab6f65b765c53c2c1de688fa5a191a.jpg?v=202601281121 ]