マンパワーグループ、「労働時間・36協定の重要ポイント」セミナーを開催

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長:池田 匡弥、以下マンパワーグループ）は、2026年2月25日（水）13:00～14:00に、企業の人事・労務管理担当者を対象とした無料オンラインセミナー「労働時間・36協定の重要ポイントを押さえる」を開催します。本セミナーでは、36協定に関係する実務のポイントをはじめ、労働基準監督署による調査確認ポイントや是正対応時の実務まで、体系的に解説します。

「労働時間・36協定の重要ポイント」セミナー開催の背景

労働時間規制の見直しが検討される中、企業には柔軟な労働時間制度の適切な導入・運用が求められています。変形労働時間制や裁量労働制、36協定の締結にあたっては、雇用主と従業員の間で適切な協議が必要です。従業員の納得を得ながら労働時間管理を実現するためには、法令に基づいた適切な手続きと実務対応が欠かせません。本セミナーでは、人事・労務担当者にとって重要な労働時間管理と36協定の実務ポイントを体系的に解説します。

セミナープログラム

１．労働時間管理の基礎と実務

労働時間の基本知識、多様な労働時間制度、割増賃金、適正な労働時間把握と管理監督者の判断基準 など

２．36協定の運用と監督署対応

36協定の届出手続きと特別条項の運用、労働基準監督署の調査対応、過重労働対策 など

「労働時間・36協定の重要ポイント」セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9974/table/293_1_c3e12b3e704eec147d137621d1661735.jpg?v=202601281121 ]

