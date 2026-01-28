エンベデッド・ファイナンスを活用した「カルモサポートマネー」の提供を開始

ナイル株式会社

個人向けカーリースサービスを提供するナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔）は、アコム株式会社の子会社でレンディング領域に特化したエンベデッド・ファイナンスを推進するGeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 雄一郎、以下、GeNiE）と業務提携を締結し、2026年1月27日より、ご契約者様向け貸付サービス「カルモサポートマネー」の提供を開始することをお知らせいたします。

■提携背景

「カーリースカルモくん」をご利用いただくご契約者様がより安心してカーライフを継続できるよう支援するとともに、顧客満足度の向上を目的として、エンベデッド・ファイナンス（自社サービス内に金融機能をシームレスに組み込む仕組み）を活用した新たなサポートサービス「カルモサポートマネー」を導入する運びとなりました。

■カルモサポートマネーについて

「カルモサポートマネー」はGeNiEが提供するエンベデッド・ファイナンスを活用した貸付サービスです。金融機関の店舗へ足を運んだり自ら検索して外部サービスへ申し込んだりする手間なく、ご契約者様専用アプリからワンストップでご契約いただけます。24時間365日いつでも申込みが可能で、最短15分※での融資に対応しているため、急な資金ニーズにも迅速にお応えします。

車検・整備といったカーライフ関連費用はもちろん、万が一月額料金のお支払いが困難な状況が発生した場合にも、本サービスを通じて資金調達の選択肢をご提供します。これにより、滞納リスクを軽減し、お客様が安心して継続的にサービスをご利用いただける環境を整えます。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合がございます。

■カルモサポートマネー特長■カーリースカルモくんについて

新車・中古車を月額10,000円台から持てるサブスクリプションサービス。契約期間は1～11年で自由に選択でき、税金、自動車損害賠償責任保険料、メンテナンス費用など車にかかる主な維持費が含まれる。2018年からサービスを開始し、累計申込者数は30万人を突破。

・新車リース対象車種：国産全メーカー・全車種

・中古車リース対象台数：国産メーカー4,000台以上

・対象エリア：全国

・公式サイト：https://carmo-kun.jp/

・カーリース（車のサブスクリプション）とは：https://car-mo.jp/mag/category/tips/carlease/advantages_disadvantages/

■GeNiEについて

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、三菱UFJフィナンシャル・グループのアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組み込み型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

■ナイル株式会社

所在地 ：東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F

設立 ：2007年1月15日

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

事業内容 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ：https://nyle.co.jp/

■GeNiE株式会社

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設日 ：2022年4月1日

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

URL：https://genie-ml.com/