筑波乳業株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、筑波乳業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

マッチデープログラム広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

筑波乳業株式会社 代表取締役社長 堺弘行 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、水戸ホーリーホック様とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

私たち筑波乳業は、1941年12月の設立以来、石岡市にて乳製品の製造およびナッツ類の加工を行っている食品メーカーです。

ものづくり（創り／作り／造り）を通じて、お客様と地域の皆様に愛される企業を目指してまいりました。

水戸ホーリーホック様が掲げる「実現したい未来（ビジョン）」に深く共感するとともに、2025年には石岡市がホームタウン推進協議会へ加入したこともあり、本年より応援させていただく運びとなりました。

これからは、ファン・サポーターの皆様とともに、クラブおよび地域をさらに盛り上げていければと考えております。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

筑波乳業株式会社

■所在地

茨城県石岡市北府中3丁目1番20号

■代表者

代表取締役社長 堺 弘行

■事業内容

・乳製品製造

・ナッツ類加工

■URL

https://www.tsukuba-milk.co.jp/